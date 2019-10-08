Nazilli miniklerden örnek davranış

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, 70 bin plastik kapak toplayıp Nazilli Belediyesi'ne teslim eden ve karşılığında 4 engelli çocuğa verilmek üzere tekerlekli sandalye sözü alan Cumhuriyet İlkokulu öğretmen ve öğrencilerine engelli araçlarını teslim etti.



Cumhuriyet İlkokulu 2-F Sınıf Öğretmeni Sibel Mete tarafından başlatılan Mavi Kapak Toplama Kampanyasının öğrenciler tarafından yoğun ilgi gördüğünü söyleyen Okul Müdürü Hilmi Mete; "Sıfır Atık kampanyasına entegre olarak yürüttüğümüz Mavi Kapak Toplama Kampanyamız hem öğrencilerimizin sosyal sorumluluk kazanmaları, hem de engelli çocuklarımıza yardımcı olmak anlamında büyük önem taşıyor. 70 bin adet mavi kapağı belediyemize teslim edip çocuklarımız için 4 adet tekerlekli sandalye aldık. Bu projeyle küçük yaştaki öğrencilerimiz yardımlaşma duygusuyla elini taşın altına koyarak sosyal sorumluluk duygusu pekiştirilmiş oldu" diye konuştu.



'Ağaç yaşken eğilir' sloganıyla öğrencilere yardımlaşmanın önemini anlattıklarını söyleyen Hilmi Mete; "Çocuklarımızın sevgi birliğinin önemini kavrayarak ileride ailelerine, çevrelerine ve kentlerine yardımcı olacak bireylere dönüşmelerini umut ediyoruz" ifadelerini kullandı.



Sosyal sorumluluk projelerinin desteklenmesi noktasında gereken hassasiyeti gösterdiklerini söyleyen Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; "Özellikle küçük yaştaki çocuklarımızın bu projede aktif rol alması beni çok mutlu etti. Hem siz kıymetli öğretmenlerine, hem ailelerine hem de evlatlarımıza çok teşekkür ediyorum. Biz öğrencilerimize verdiğimiz sözü tuttuk. Onlardan da çok çalışacakları sözünü aldık. Geleceğimiz onlara emanet. Çocuklarımız için her zaman elimizden gelenin fazlasını yapacağız" dedi. - AYDIN