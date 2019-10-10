Son Dakika Haberleri: Nazilli MYO'da seminerler devam ediyor
Son Dakika Güncel Nazilli MYO'da seminerler devam ediyor

Nazilli MYO'da seminerler devam ediyor

1 saat önce

"Nazilli MYO Öğrencileri Gelecekle Buluşuyor" ismiyle gerçekleştirilen öğrenci-sektör temsilcileri buluşmalarının ikincisi, Sümer Kampüsü Konferans Salonu'nda gerçekleşti.

Nazilli MYO'da seminerler devam ediyor, System.String[]

"Nazilli MYO Öğrencileri Gelecekle Buluşuyor" ismiyle gerçekleştirilen öğrenci-sektör temsilcileri buluşmalarının ikincisi, Sümer Kampüsü Konferans Salonu'nda gerçekleşti.


Etkinliğe özel bir bankanın Nazilli Şubesi Müdürü Doğa Erdoğan, yine özel bir bankanın Nazilli Şubesi Müdürü Emre Bahçebakan ve Uğur Soğutma AŞ Genel Müdürü Av.Yusuf Öksüzömer konuşmacı olarak katıldı.


Etkinliğin ilk bölümünde konuşma yapan özel bir bankanın şube müdürlüğünü yapan Doğa Erdoğan, katılım bankacılığının işleyişi, bankacılık sistemindeki yeri ve konvansiyonel bankacılıktan farkları ile bankacılıkta staj fırsatları gibi konularda bilgiler verdi. Sonrasında söz alan bir diğer özel bankanın şube müdürü Emre Bahçebakan, bankacılıkta kariyer imkanları, bankaların personel alım kriterleri, sermaye piyasası kurulu sınavları ve bankalarda staj olanaklarından bahsetti.


Uğur Soğutma AŞ Genel Müdürü Av.Yusuf Öksüzömer ise iş görüşmelerinde dikkat edilmesi gerekenler, kişinin kendisine, doğru bir hedef belirlemesi ve bu yönde çalışmasının önemi gibi hususlarda bilgiler vererek yöneticilikteki deneyimlerini aktardı ve görev yaptığı kuruluşta staj imkanlarından söz etti.


Öğrenci ve öğretim elemanlarının ilgiyle takip ettiği etkinlik; konuşmacıların öğrencilerden gelen soruları cevaplaması ile sona erdi. - AYDIN

Uğur Soğutma, Nazilli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 08:58 Kaynak: İHA
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