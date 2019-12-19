Nazilli MYO'dan 'Şehitlerimize Vefa' projesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nazilli MYO'dan 'Şehitlerimize Vefa' projesi - Son Dakika

Nazilli MYO'dan 'Şehitlerimize Vefa' projesi

6 saat önce

Nazilli Meslek Yüksekokulu (MYO) Öğretim Görevlisi Evren Koç Kırdaş'ın koordinatörlüğünü üstlendiği, Dış Ticaret Programı öğrencilerinden oluşan Gençlik Grubu'nun dahil olduğu 'Şehitlerimize Vefa' isimli proje, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Gençlik Projeleri Destek Programı 2019-I Özel...

Nazilli MYO'dan 'Şehitlerimize Vefa' projesi, System.String[]

Nazilli Meslek Yüksekokulu (MYO) Öğretim Görevlisi Evren Koç Kırdaş'ın koordinatörlüğünü üstlendiği, Dış Ticaret Programı öğrencilerinden oluşan Gençlik Grubu'nun dahil olduğu 'Şehitlerimize Vefa' isimli proje, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Gençlik Projeleri Destek Programı 2019-I Özel Çağrı kapsamında desteklenmeye uygun bulundu.


Proje kapsamında, Nazilli Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü (NAZBİDOS) bünyesinde, Kulüp Başkanı Antrenör Özgür Özkan ve yarışmalara katılan lisanslı bisiklet sporcuları ekibi ile birlikte amatör bisikletçi ve yürüyüş grupları oluşturulacak. Proje süresince periyodik aralıklarla şehitlikler ziyaret edilerek çevresindeki bölgenin bakım ve temizliği yapılacak.


Proje ile gençlerin bisiklet kullanımı alışkanlığı kazanmaları, şehitliklerin ve doğal çevrenin temizliği konusunda duyarlılıklarını geliştirmeleri sağlanmak istenirken bunun yanında yaşadıkları şehirlerdeki şehitliklerin farkına varmaları, tarihi olaylar ve milli mücadele dönemine ilişkin bilgilerini arttırmaları hedefleniyor. - AYDIN

Nazilli, Evren, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 11:16 Kaynak: İHA
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