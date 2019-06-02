Son Dakika Haberleri: Nazilli'nin 2 mahallesinde muhtarlık seçimi için oy kullanıldı (2)
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Nazilli'nin 2 mahallesinde muhtarlık seçimi için oy kullanıldı (2)

20 dakika önce

MUHTARLAR BELLİ OLDUAydın'ın Nazilli ilçesindeki 2 mahallede yenilenmesine karar verilen muhtarlık seçimleri sonuçları belli oldu.

Nazilli'nin 2 mahallesinde muhtarlık seçimi için oy kullanıldı (2), System.String[]

MUHTARLAR BELLİ OLDU
Aydın'ın Nazilli ilçesindeki 2 mahallede yenilenmesine karar verilen muhtarlık seçimleri sonuçları belli oldu. Kırsal Bozyurt Mahallesi'nde muhtarlık seçiminde mevcut muhtar Ali Eşsiz'le yarışan Mehmet Güler, muhtar seçildi. Derebaşı Mahallesi'ndeki seçimde ise mevcut muhtar Mehmet Yetim'e çekişen rakibi Mesut Tuncer muhtar oldu. Derebaşı Mahallesi'nde resmi olmayan sonuçlara göre Mesut Tuncer 184 oy, Mehmet Yetim ise 168 oy aldı. Bozyurt Mahallesi'nde resmi olmayan sonuçlara göre Mehmet Güler 778 oy alırken, Ali Eşsiz ise 428 oyda kaldı. 

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın),  
 


Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 07:08 Kaynak: DHA
Aydın, Nazilli, Güncel
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