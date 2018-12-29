Nazilli'nin 'Efsane Gazozcusu' Öldü
1 saat önce
AYDIN'ın Nazilli ilçesi ile Ege Bölgesi'nde 'seyyar gazozculuk' mesleğinin son temsilcilerinden olan ve 'Karabıyık Amca' olarak tanınan 83 yaşındaki Necati Kabakçı, kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.
AYDIN'ın Nazilli
ilçesi ile Ege
Bölgesi'nde 'seyyar gazozculuk' mesleğinin son temsilcilerinden olan ve 'Karabıyık Amca' olarak tanınan 83 yaşındaki Necati Kabakçı, kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Aydın
'ın Nazilli ilçesinde yarım asırdan fazla kendi ürettiği gazozları satmasıyla tanınan ve büyük küçük herkesin sevgilisi haline gelen Necati Kabakçı, dün öğlen saatlerinde Yıldıztepe
Mahallesi'ndeki evinde fenalaştı. Evli ve 3 çocuk babası Kabakçı, kısa süre sonra da yaşamını yitirdi. 3 aydır KOAH
ve kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü öğrenilen Kabakçı'nın ölümü, ailesi ve yakınları ile sevenlerini yasa boğdu. Bir dönem Cem Yılmaz
'ın oynadığı 'İftarlık Gazoz' filminde de rol alan Kabakçı'nın cenazesi bugün öğlen Yıldıztepe Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Eğriboyun Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
- Aydın
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 01:16 Kaynak: DHA
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