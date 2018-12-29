Son Dakika Haberleri: Nazilli'nin 'Efsane Gazozcusu' Öldü (2)

Nazilli'nin 'Efsane Gazozcusu' Öldü (2)

53 dakika önce

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDIAydın'ın Nazilli ilçesinde kalp yetmezliğinden yaşamını yitiren Necati Kabakçı için Yıldıztepe Camii'nde öğle cenaze töreni düzenlendi.

Nazilli'nin 'Efsane Gazozcusu' Öldü (2), System.String[]
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Aydın'ın Nazilli ilçesinde kalp yetmezliğinden yaşamını yitiren Necati Kabakçı için Yıldıztepe Camii'nde öğle cenaze töreni düzenlendi. Törene, evli ve 3 çocuk babası Kabakçı'nın yakınları, esnaf ve sevenleri katıldı. Kılınan namazın ardından hellalik alındı. Daha sonra Necati Kabakçı'nın bir süre omuzlarda taşınan tabutu cenaze aracına konulup, Manhallı Mezarlığı'na götürüldü. Kabakçı'nın cenazesi burada toprağa verildi.

Dedesi ile aynı ismi taşıyan Necati Kabakçı, "Bugün üzüntülüyüz, acımız büyük. Nazilli, ilçede ürettiği gazozlarla tanınan bir esnafını kaybetti. Necati Kabakçı tüm Nazilli'de ve tüm çevre köylerimizde tanınıyordu. Bugün de son yolculuğunda sevenleri kendisini yalnız bırakmadı. Dedem Necati Kabakçı ünlü oyuncu Cem Yılmaz'ın 'İftarlık Gazoz' filminde de rol almıştı. Renkli bir kişiliği vardı. Zamansız ölümü bizleri derinden yaraladı" dedi.

Bahatttin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın),

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 07:48 Kaynak: DHA

Yıldıztepe, Nazilli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hakkari'den Acı Haber! Askerlerimizin Üzerine Çığ Düştü: 1 Şehit, 1 Yaralı Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin İstanbul Adaylarını Açıkladı

AK Parti Belediye Başkan Adayı, Aday Tanıtım Toplantısı Sırasında Baygınlık Geçirdi Son Dakika! İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Olarak Açıklanan Binali Yıldırım Gözyaşlarını Tutamadı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2018 20:41:18. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nazilli'nin 'Efsane Gazozcusu' Öldü (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]