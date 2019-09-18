Nazilli'nin keyfi yerinde
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TFF 3. Lig 3. Grup'ta ilk 3 haftayı 2 galibiyet, 1 beraberlikle 7 puan toplayıp puan tablosunda ikinci sırada geçen Nazilli Belediyespor'da teknik direktör Yavuz İncedal, yavaş yavaş istedikleri seviyeye geldiklerini söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 01:09 Kaynak: DHA
TFF 3. Lig 3. Grup'ta ilk 3 haftayı 2 galibiyet, 1 beraberlikle 7 puan toplayıp puan tablosunda ikinci sırada geçen Nazilli Belediyespor'da teknik direktör Yavuz İncedal, yavaş yavaş istedikleri seviyeye geldiklerini söyledi. İncedal, "Gençlerden ve başarıya susamış olan oyunculardan kurulu bir ekibimiz var. Şu anda 2 kulvarda birden mücadele ediyoruz. İyi sonuçlar alıyoruz. Bu da bizleri oldukça mutlu ediyor. Cumartesi günü kendi sahamızda Yozgatspor ile oynayacağız. Kazanmaktan başka düşüncemiz yok" dedi.
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