Son Dakika Haberleri: Nazilli'nin keyfi yerinde
Son Dakika Spor Haber

Nazilli'nin keyfi yerinde

1 saat önce

TFF 3. Lig 3. Grup'ta ilk 3 haftayı 2 galibiyet, 1 beraberlikle 7 puan toplayıp puan tablosunda ikinci sırada geçen Nazilli Belediyespor'da teknik direktör Yavuz İncedal, yavaş yavaş istedikleri seviyeye geldiklerini söyledi.

Nazilli'nin keyfi yerinde, System.String[]

TFF 3. Lig 3. Grup'ta ilk 3 haftayı 2 galibiyet, 1 beraberlikle 7 puan toplayıp puan tablosunda ikinci sırada geçen Nazilli Belediyespor'da teknik direktör Yavuz İncedal, yavaş yavaş istedikleri seviyeye geldiklerini söyledi. İncedal, "Gençlerden ve başarıya susamış olan oyunculardan kurulu bir ekibimiz var. Şu anda 2 kulvarda birden mücadele ediyoruz. İyi sonuçlar alıyoruz. Bu da bizleri oldukça mutlu ediyor. Cumartesi günü kendi sahamızda Yozgatspor ile oynayacağız. Kazanmaktan başka düşüncemiz yok" dedi.


Türkiye Futbol Federasyonu, Nazilli, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 01:09 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


BB Erzurumspor'da Osman Özköylü dönemi
Beşiktaş, Gazişehir Gaziantep maçı için TFF'ye başvuracak Fenerbahçe, Alanyaspor maçı için TFF'ye itirazını yaptı Sunucu Seda Akgül, oğlunu 70 bin TL'lik okula yazdırmak isteyen Arda Turan ve eşine ateş püskürdü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.9.2019 14:37:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nazilli'nin keyfi yerinde
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]