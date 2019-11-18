Nazilli'nin kozu evi

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta evinde Nevşehir Belediyespor'u 4-0 yenerek 27 puana ulaşan ve averajla liderlik koltuğuna oturan Nazilli Belediyespor, iç sahada sergilediği başarılı performansla zirveyi ele geçirdi. Siyah-beyazlılar, taraftarının önünde çıktığı 7 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik alarak 17 puan toplarken, 20 gol atıp sadece 4 gol yedi.

Evinde 3'te 3 yapan Nazilli ekibi, İlçe Stadı'ndaki son 2 randevuda Osmaniyespor FK ve Nevşehir'i 4-0'lık skorlarla uğurlayarak rakip filelere 8 gol bıraktı. Teknik direktör Yavuz İncedal, "Taraftarımız takımla bütünleşti. Bize verdikleri destek çok değerli. Lig uzun maraton ancak gözümüz hep yukarılarda" dedi.