Nazilli'nin maç programı netleşti - Son Dakika
Son Dakika Spor Nazilli'nin maç programı netleşti - Son Dakika Spor

Nazilli'nin maç programı netleşti

6 saat önce

TFF 3. Lig 3. Grup'ta şampiyonluk yarışı veren Nazilli Belediyespor'un ikinci yarı öncesi oynayacağı hazırlık maçlarının programı belli oldu.

Nazilli'nin maç programı netleşti, System.String[]

TFF 3. Lig 3. Grup'ta şampiyonluk yarışı veren Nazilli Belediyespor'un ikinci yarı öncesi oynayacağı hazırlık maçlarının programı belli oldu. İlk hazırlık karşılaşmasını 29 Aralık'ta Turgutluspor'la Turgutlu'da oynayacak siyah-beyazlılar, Kızılcabölükspor ile 4 Ocak Cumartesi günü evinde karşılaşacak. Nazilli Belediyespor'un oynaması planlanan 3. hazırlık karşılaşmasının ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacağı belirtildi.


- Nazilli
Türkiye Futbol Federasyonu, Nazilli, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 01:21 Kaynak: DHA
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