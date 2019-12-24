Son Dakika › Spor › Nazilli'nin maç programı netleşti - Son Dakika Spor
Nazilli'nin maç programı netleşti
6 saat önce
TFF 3. Lig 3. Grup'ta şampiyonluk yarışı veren Nazilli Belediyespor'un ikinci yarı öncesi oynayacağı hazırlık maçlarının programı belli oldu.
Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 01:21 Kaynak: DHA
TFF 3. Lig 3. Grup'ta şampiyonluk yarışı veren Nazilli Belediyespor'un ikinci yarı öncesi oynayacağı hazırlık maçlarının programı belli oldu. İlk hazırlık karşılaşmasını 29 Aralık'ta Turgutluspor'la Turgutlu'da oynayacak siyah-beyazlılar, Kızılcabölükspor ile 4 Ocak Cumartesi günü evinde karşılaşacak. Nazilli Belediyespor'un oynaması planlanan 3. hazırlık karşılaşmasının ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacağı belirtildi.
- Nazilli
Son Dakika FIFA, ırkçılık yapan futbolcuya 10 maç men cezası verdi Beşiktaş'tan VAR kayıtları için TFF'ye yazılı başvuru Büyük skandal! Hulk, boşandığı eşinin yeğeniyle ilişkisini açıkladı İngiliz basını, Trabzonspor'un Badou Ndiaye ile anlaştığını öne sürdü