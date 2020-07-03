Nazilli'nin merkezinde İnci AVM açılıyor - Son Dakika

Nazilli'nin merkezinde İnci AVM açılıyor

Yeni Yapı İnşaat ve Nazilli Belediyesi ortaklığıyla hayata geçirilen İnci Yaşam Projesi, gözde markaların yer alacağı mağaza, kafe, market ve dükkanları ile 29 Ekim 2020 Perşembe günü açılacak.

Yeni Yapı İnşaat ve Nazilli Belediyesi ortaklığıyla hayata geçirilen İnci Yaşam Projesi, gözde markaların yer alacağı mağaza, kafe, market ve dükkanları ile 29 Ekim 2020 Perşembe günü açılacak.

Son dakika: Sakarya'daki patlamada 4 vatandaşımız öldü, 97 vatandaşımız yaralandı
Milyonların beklediği gün geldi! İşte mesleğe göre temmuzda alınacak zamlı maaşlar
Son dakika: Levent'te inşa edilen caminin adı Barbaros Hayrettin Paşa Camii olacak


Aydın'ın en büyük 5 projesinden biri olan ve Yeni Yapı İnşaat ile Nazilli Belediyesi tarafından ortaklaşa hayata geçirilen İnci Yaşam Projesi'nde sona gelindi. Düşük faiz oranları ve cazip vade seçenekleri ile hem yurt içinden hem de yurt dışından yoğun bir talebin olduğu projenin açılışı 29 Ekim Perşembe günü yapılacak. Gözde markaların yer aldığı mağaza, kafe, market ve dükkanları ile ilçe ekonomisine de büyük katkı sağlayacak olan İnci AVM ise konforun adresi olacak.


"En kaliteli malzemelerle tasarlandı"


Yurt içi ve yurt dışından yoğun talebin olduğu projenin en büyük özelliklerinden birinin depreme dayanıklılık olduğunu vurgulayan Yeni Yapı İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Naci Topsakal; "Öncelikle projemize teveccüh gösteren tüm Nazillililere teşekkür ediyorum. Bu projeye başlarken insanlara yalnızca bir ev değil, iyi bir yaşam alanı sunmak için çaba gösterdik. Çocuk oyun alanları ile özellikle çalışan ebeveynlere kolaylık sağlamayı amaçladık. Nazilli'nin en büyük otopark alanını inşa ederek zaman kaybının önüne geçmeye çalıştık. Tüm dairelerimizde 1'inci kalite malzeme kullanarak, 1'inci sınıf işçilikle projemize artı değer kattık. Tüm bu ayrıcalıkların yanı sıra aidat fiyatlarını da bütçe dostu olarak belirledik. En küçük ayrıntısına kadar özenle düşünülmüş İnci Yaşam Projemizin son daireleri için herkesi satış ofisimize bekliyoruz" dedi.


Öte yandan açık cadde dükkan sistemi şekilde düzenlenen İnci AVM, pandemi kurallarına uygun olarak tasarlanmış ilk alışveriş merkezi olması sebebiyle de büyük önem taşıyor. - AYDIN

29 Ekim, Nazilli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 09:26 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Nazilli'nin merkezinde İnci AVM açılıyor - Son Dakika

Son Dakika

15:36 Şeyma Subaşı yeni yaşını kırmızı mini elbiseli pozlarıyla kutladı! Takipçileri beğeni yağdırıyor 15:33 Son dakika: Sakarya'daki patlamada 4 vatandaşımız öldü, 97 vatandaşımız yaralandı 15:32 Milyonların beklediği gün geldi! İşte mesleğe göre temmuzda alınacak zamlı maaşlar 15:08 Son dakika: Levent'te inşa edilen caminin adı Barbaros Hayrettin Paşa Camii olacak 15:07 Eski Galatasaraylı Milan Baros, 38 yaşında futbolu bıraktı 14:55 Burcu Biricik yıllar önce yaşadığı taciz anını anlattı: Bağırabildiğim için kurtuldum 14:41 Son dakika: Sakarya'daki patlamaya ilişkin Meteoroloji'den açıklama: Patlamadaki gazlar ülkeyi Akdeniz üzerinden terk edecek 14:38 Kızını korumak isteyen uzman jandarma öldüresiye darbedildi 13:29 Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim 12:41 Temmuzda kiralara en fazla %11,88 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı 12:28 Afyonkarahisar'da kurulan fabrikayla 30 ülkeye maden suyu ihracatı yapılıyor 12:09 Deprem korkusu yaşatan yılanlar bir gölde daha görüldü 11:54 Kaç lira artış olacak? İşte memur ve emeklinin temmuzda alacağı zamlı maaşlar 11:19 Cem Yılmaz'dan sevgilisine şiddet uyguladığı söylenen Ozan Güven paylaşımı: Linç kazanı kaynatıyorsunuz 10:53 Geçen ay hasadı başlayan domatesin kilosu tarlada 3 liradan 60 kuruşa düştü
Şeyma Subaşı yeni yaşını kırmızı mini elbiseli pozlarıyla kutladı! Takipçileri beğeni yağdırıyor
15:36
Son dakika: Sakarya'daki patlamada 4 vatandaşımız öldü, 97 vatandaşımız yaralandı
15:33
Milyonların beklediği gün geldi! İşte mesleğe göre temmuzda alınacak zamlı maaşlar
15:32
Son dakika: Levent'te inşa edilen caminin adı Barbaros Hayrettin Paşa Camii olacak
15:08
Eski Galatasaraylı Milan Baros, 38 yaşında futbolu bıraktı
15:07
Burcu Biricik yıllar önce yaşadığı taciz anını anlattı: Bağırabildiğim için kurtuldum
14:55
Son dakika: Sakarya'daki patlamaya ilişkin Meteoroloji'den açıklama: Patlamadaki gazlar ülkeyi Akdeniz üzerinden terk edecek
14:41
Kızını korumak isteyen uzman jandarma öldüresiye darbedildi
14:38
Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim
13:29
Temmuzda kiralara en fazla %11,88 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı
12:41
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2020 15:48:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Nazilli'nin merkezinde İnci AVM açılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]