Nazilli'nin Play-Off inadı
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta koronavirüs salgını yüzünden sezon durmadan önce Play-Off hattının 1 puan gerisinde bulunan Nazilli Belediyespor, hedefine ulaşacağına inanıyor.
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta koronavirüs salgını yüzünden sezon durmadan önce Play-Off hattının 1 puan gerisinde bulunan Nazilli Belediyespor, hedefine ulaşacağına inanıyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun 18 Temmuz'da kaldığı yerden tekrar başlaması öngörülen sezonla ilgili vereceği son kararı bekleyen siyah-beyazlılarda teknik direktör Yavuz İncedal, "Biz ligde çok şanssız bir dönem geçirdik. Liderliğe kadar yükseldik ancak bazı şanssızlıklar ve yaşadığımız istemediğimiz olaylar nedeniyle geriledik. Ancak hiçbir zaman umudumuzu kaybetmedik. Lig tekrar başlayınca Play-Off'a kalacağız ve bir üst lige yükselme mücadelemizi sürdüreceğiz. Hedefimizi sonuna kadar kovalayacağız" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 15.06.2020 02:23 Kaynak: DHA
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