Nazilli'nin tesellisi liderlik

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta evinde Ege derbisinde Somaspor'la 1-1 berabere kalan Nazilli Belediyespor buruk sevinç yaşadı.

Teknik direktör Yavuz İncedal, geriye düşmelerine rağmen maçı çevirdiklerini ancak galibiyeti getirecek golü bir türlü atamadıklarını söyledi. Sayısız fırsatı harcadıklarını vurgulayan İncedal, "7. haftaya lider girdik. Somaspor'u yenip ilk sıradaki yerimizi perçinlemek istiyorduk. Hesapta olmayan 2 puanı bıraktık. Ancak önemli rakiplerimizden Karacabey Belediyespor'un mağlup olmasıyla lider kaldık. Biraz olsun teselli bulduk ancak daha dikkatli olacağız" dedi. Nazilli Belediyespor 13 Ekim Pazar günü deplasmanda takipçisi Darıca Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaşacak.

- Nazilli