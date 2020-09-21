Nazilli oda başkanlarından Başkan Çerçioğlu'na ziyaret - Son Dakika

Nazillili Oda Başkanları Başkan Özlem Çerçioğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.

Oda yöneticileri Başkan Çerçioğlu'na başarılı çalışmalarının devamını dilerken, görüşmede Başkan Özlem Çerçioğlu da Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Nazilli'deki çalışmaları hakkında bilgi verdi. Oda başkanları da pandemi sürecinde Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin esnafa yapmış olduğu desteklerden dolayı teşekkürlerini iletti.

Başkan Çerçioğlu oda başkanlarına nazik ziyaretleri için teşekkür etti. Ziyarete Nazilli oda başkanlarından; Marangoz ve Ağaç İşleri Esnaf Odası Başkanı Ali Çetinkaya, Manifaturacılar ve Tuhafiyeciler Esnaf Odası Başkanı Hüdai Tosun, Nazilli Bakırcılar ve Kalaycılar Odası Başkanı Mehmet Karadeli, Manavcılar Odası Başkanı Kemal Cansız ve Terziler Odası Başkanı Hakkı Çaydan katıldı. - AYDIN