Nazilli Organize Sanayi Bölgesi'nde yangın - Son Dakika
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Nazilli Organize Sanayi Bölgesi'nde yangın

06.05.2022 13:36
Nazilli Organize Sanayi Bölgesi'nde yangın

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir işletmede çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir işletmede çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Nazilli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir işletmede öğle saatlerinde yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına hemen müdahale etti. Ekiplerin yangını büyük ölçüde kontrol altına aldığı, söndürme çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - AYDIN

Nazilli Organize Sanayi Bölgesi'nde yangın
Nazilli Organize Sanayi Bölgesi'nde yangın
Nazilli Organize Sanayi Bölgesi'nde yangın
Nazilli Organize Sanayi Bölgesi'nde yangın
Nazilli Organize Sanayi Bölgesi'nde yangın

YORUMLAR
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Organize Sanayi Bölgesi, Nazilli, Yangın, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Nazilli Organize Sanayi Bölgesi'nde yangın - Son Dakika


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