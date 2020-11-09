Nazilli Ovasını talan eden domuzlara karşı seferberlik başlatıldı - Son Dakika

Nazilli Ovasını talan eden domuzlara karşı seferberlik başlatıldı

09.11.2020 12:13
Nazilli Ovasını talan eden domuzlara karşı seferberlik başlatıldı, System.String[]

Aydın'da çiftçilerin korkulu rüyası haline gelen domuzlar için seferberlik başlatıldı.

Aydın'da çiftçilerin korkulu rüyası haline gelen domuzlar için seferberlik başlatıldı. Önceden sadece yerleşim yerlerine uzak bölgelerdeki tarla ve bahçelere giren domuzların artık evlerin bahçesindeki ekili dikili alanlara bile zarar verdiği belirtildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesine bağlı Mescitli mahallesinde silajlık mısır eken çiftçilerin tamamı hayal kırıklığına uğradı. Bölgede yapılan çalışmalarda mısır tarlalarının sadece dış kısımlarının kaldığı tarlanın iç kısmının tamamen domuzlar tarafından talan edildiği ortaya çıktı. Bölge çiftçisinin talebi üzerine bugün sabah saatlerinde bugün 120 dönümlük mısır tarlasında av yapıldı. Yapılan çalışmada 120 dönüm mısır ekili alanın yaklaşık yarısının domuzlar tarafından talan edildiği ortaya çıkarken tarlada burulan domuzların birçoğunun da 250-300 kilogram civarında olduğu belirtildi.

Aydın'ın en meşhur avcılarından Serhat İnci, her geçen gün artan domuz popülasyonu karşısında çiftçilerin çaresiz kaldığını ve çiftçilerden gelen talepleri yetişemez olduklarını belirterek "Eskiden domuz dağlarda olurdu. Son yıllarda ovalarda da görülmeye başladı. Durum o hale geldi ki nerdeyse evlerin içine kadar girecekler. Maalesef evin önündeki harım ve ekili tarlalar bile domuzların istilasına uğruyor. Verilen kota ölçüsünde avlanıyoruz. Ancak çiftçi için domuzlar en büyük tehdit olmaya başladı" diye konuştu. - AYDIN

Nazilli Ovasını talan eden domuzlara karşı seferberlik başlatıldı
Nazilli Ovasını talan eden domuzlara karşı seferberlik başlatıldı
Nazilli Ovasını talan eden domuzlara karşı seferberlik başlatıldı
Nazilli Ovasını talan eden domuzlara karşı seferberlik başlatıldı
Nazilli Ovasını talan eden domuzlara karşı seferberlik başlatıldı

uzak filmi, Nazilli, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Nazilli Ovasını talan eden domuzlara karşı seferberlik başlatıldı - Son Dakika


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