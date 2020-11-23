Nazilli polisi korona virüs denetimlerine devam ediyor - Son Dakika

Nazilli polisi korona virüs denetimlerine devam ediyor

Aydın'ın Nazilli ilçesinde ilçe emniyet müdürlüğü tarafından korona virüs denetimleri gerçekleştirildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde ilçe emniyet müdürlüğü tarafından korona virüs denetimleri gerçekleştirildi. Tüm Türkiye korona virüs salgını nedeniyle uygulanmaya başlayan yeni yasaklar kapsamında Nazilli'de polis ekipleri tarafından sıkı korona virüs denetimleri uygulandı. Denetimler kapsamında korona virüsle mücadelede maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayan vatandaşlar uyarıldı. Yürütülen çalışmalara İlçe Emniyet Müdürü Korhan Özmenlikan liderlik etti. Özmenlikan, vatandaşları kurallara uyma konusunda uyarılarda bulunurken, denetimlerin aralıksız devam edeceğini söyledi. - AYDIN

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