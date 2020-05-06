Nazilli polisi sosyal mesafeye dikkat çekti - Son Dakika

Nazilli polisi sosyal mesafeye dikkat çekti
6 saat önce
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğünün yürüttüğü yeni tip korona virüse (Kovid-19) karşı mücadelesi farklı şekillerde devam ediyor.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğünün yürüttüğü yeni tip korona virüse (Kovid-19) karşı mücadelesi farklı şekillerde devam ediyor. Virüsle mücadelede en etkili yöntem olan özellikle sosyal mesafe konusunda çalışmalarını sürdüren ekipler son olarak kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra yoğun kullanılan alanlarda afiş çalışması yaparak vatandaşlara sözlü uyarıda da bulundu.
Nazilli'de de İçişleri Bakanlığının Korona Virüsle mücadele kapsamında yayınladığı genelgeleri İlçe Emniyet Müdürlüğü de titiz çalışmalar yaparak uyuyor. Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu ve uzun kuyrukların oluştuğu Banka önleri, ATM'ler, PTT ve kargo firmaları ile birlikte kentin işlek noktalarında oluşan kalabalık vatandaş gruplarını sosyal mesafe ve maske kullanmaları konusunda sürekli uyarılarını bu kez afişle desteklediler. Polis ekipleri afiş astıkları yerlerin güvenlik görevlilerine de bilgilendirmede bulunarak sosyal mesafe konusunda hassas davranmaları rica ettiler. Ekiplerin yaptıkları bu çalışmalar vatandaşlardan büyük beğeni topladı. "Bu salgına karşı hep birlikte mücadele edeceğiz. Devletimizin çalışmalarını takdirle karşılıyoruz" dediler. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi: 06.05.2020 12:46 Kaynak: İHA
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