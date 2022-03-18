Nazilli polisi uyuşturucuya geçit vermiyor - Son Dakika

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Narkotik Suçlarla Grup Amirliği ekipleri tarafından bir eve düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ticareti suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edilen şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri ilçe genelindeki başarılı çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Edinilen bilgiye göre, Pınarbaşı Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarını değerlendiren ekipler evi bir süre gözetim altına aldı. İlgili yerlerden alınan arama kararının ardından eve operasyon düzenleyen ekipler evde bulunan ve uyuşturucu madde ticareti suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.G. ile uyuşturucu kullanan 2 kişi gözaltına alındı. Evde yapılan aramada; satışa hazır halde yüklü miktarda eroin, çok sayıda uyuşturucu madde satışı için kullanılan meteryal ve uyuşturucu madde ticareti geliri olduğu değerlendirilen 2 bin 250 lira nakit para ele geçirildi. Uyuşturucu madde kullanan iki şahıs için adli işlem başlatılırken, gerekli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.G. çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN