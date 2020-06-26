Nazilli polisinden sahte içki operasyonu - Son Dakika

Nazilli polisinden sahte içki operasyonu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyon sonucu çok sayıda sahte içki ele geçirildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyon sonucu çok sayıda sahte içki ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Nazilli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Ekipleri, daha önceden takibe aldıkları 2 iş yeri ve depo olarak kullanılan yerlere yaptıkları baskında T. G. isimli şahsa ait iş yerlerinden toplam 910 litre etil alkol, 867 adet alkollü içki yapımında kullanılan çeşitli likit ve aromalar, 77 şişe sahte viski ve 390 adet de sahte alkollere yapıştırılmak üzere hazırlanan bandrol ve etiket ele geçirdi. Sahte alkollü içkilerle vatandaşları zehirleyen suçlulara yönelik operasyonlarına devam eden kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele ekiplerinin başarılı çalışması sonucu yakalan T.G. isimli şahıs sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi. - AYDIN

Nazilli, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 17:32 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Nazilli polisinden sahte içki operasyonu - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

22:53 Silahla oynayan 7 yaşındaki çocuk, kaza ile 2 yaşındaki kuzenini öldürdü 22:11 Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs test, tedavi ve aşısı için 31,3 milyar dolara ihtiyaç var 21:26 Yasmin Erbil, cesur dantelli iç çamaşırıyla poz verdi 21:25 Geçtiğimiz yıl baba olan 79 yaşındaki iş insanı Asil Nadir, yeniden baba oluyor 20:05 Türk bilim insanı uyardı: Kovid-20 bangır bangır geliyor, bunlar psikiyatrik hastalıklar olacak 19:57 Üzerine depo düşen 18 yaşındaki genç feci şekilde can verdi 19:50 Karaman'da 120 olan vaka sayısı Ramazan Bayramı'ndan sonra 500'e ulaştı 19:18 Dünyada ilk defa Diyarbakır'da uygulandı! Koronavirüs hastası Türk Işını tedavisiyle iyileşti 18:57 Koronavirüsün tehdit ettiği risk grupları güncellendi 18:24 Normalleşme süreci Karabük'e yaramadı! 3 aylık vaka sayısına 25 günde ulaşıldı 17:18 Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren astsubay, kendisini "pişmanım" diyerek savundu 16:02 Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü 15:09 CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti 13:33 Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu 12:53 2019'da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir
Rıdvan Dilmen: Caner Erkin muhtemelen Fenerbahçe'ye gidecek
00:09
Fenerbahçeli futbolcu Miha Zajc, ülkesi Slovenya'ya döndü
23:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan, koyunları telef olan Ali Amca'ya 16 koyun hediye etti
23:37
Eski Galatasaraylı Felipe Melo, çay içerken videosunu paylaştı
23:22
Türk-İş, dört kişilik bir ailenin açlık sınırını 2 bin 431 lira olarak belirledi
23:14
Beşiktaş, evinde Konyaspor'u 3-0 mağlup etti
22:55
Ege Denizi'nin Datça açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
22:53
Silahla oynayan 7 yaşındaki çocuk, kaza ile 2 yaşındaki kuzenini öldürdü
22:53
Dünya Sağlık Örgütü, İsveç'i riskli ülkeler listesinden çıkardı
22:52
Şeyma Subaşı, kızı Melisa'nın yardımı ile mekik çektiği anları paylaştı
22:50
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2020 00:25:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Nazilli polisinden sahte içki operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]