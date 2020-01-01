Nazilli protokolünden yeni yıl ziyaretleri - Son Dakika
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Nazilli protokolünden yeni yıl ziyaretleri

6 saat önce

Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy ve Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, yeni yılın ilk dakikalarında görevi başındaki güvenlik güçleri ve hastaları ziyaret etti.

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Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy ve Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, yeni yılın ilk dakikalarında görevi başındaki güvenlik güçleri ve hastaları ziyaret etti.


Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, yılın son gününde Anadolu Gençlik Derneği'ni Mekke'nin Fethi programına katıldı. Ardından Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy ile Nazilli Devlet Hastanesi'nde tedavi gören hastaları ve hastane çalışanlarını ziyaret etti. Vatandaşlarla sohbet eden Başkan Özcan, hastalara acil şifalar dileyerek yeni yıllarını kutladı.


Hastane ziyaretinin ardından İlçe Jandarma Komutanlığı ve Hürriyet Polis Karakolu'na giden Kaymakam Arısoy ve Başkan Özcan, güvenlik güçlerine görevlerinde başarılar diledi.


Yeni yılda da ilçenin güvenliğinin sağlanması için gece gündüz demeden çalışan güvenlik güçlerine teşekkür eden Özcan, yılın son gününde hep birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.


2020 yılının tüm dünyaya refah, huzur ve barış getirmesini dileyen Başkan Özcan; "Yeni yılı yeni umutlar ve yeni heyecanlarla karşılıyoruz. Bugün huzurevimizi, hastanede tedavi gören hastalarımızı ve güvenlik güçlerimizi ziyaret ederek yeni yıllarını kutladık. Onlarla bir arada olmak bizim için mutluluk vericiydi. Tüm hemşehrime iyi yıllar diliyorum" dedi. - AYDIN

Kürşat Engin Özcan, Sedat Sırrı Arısoy, Nazilli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 02:48 Kaynak: İHA
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