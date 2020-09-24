Nazilli Sağlık Hizmetleri MYO, uzaktan oryantasyon eğitimi programını gerçekleştirdi - Son Dakika

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Nazilli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MYO) 2020-2021 Akademik Yılı Uzaktan Oryantasyon Eğitimi, online olarak gerçekleşti.

Evde Hasta Bakımı ve Yaşlı Bakımı Programları için ayrı iki oturum şeklinde gerçekleşen oryantasyon eğitimi, Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Tuncay Ercan Sepetcioğlu'nun, Nazilli ve Sümer Kampüsü hakkında bilgi verdiği açılış konuşmasıyla başladı. Açılış konuşmasının ardından program, Meslek Yüksekokulu öğretim görevlileri ve misafir öğretim elemanlarının kendilerini tanıtmaları, duygu ve düşüncelerini aktarmalarıyla devam etti.

Oryantasyon eğitiminde, okul tanıtımı, OBİS, öğrenci hak ve yükümlülükleri ile ilgili bilgilendirmenin ardından, ADÜ Uzaktan Eğitim Portalı tanıtım sunumu da gerçekleştirildi. Yoğun katılımın olduğu oryantasyon programı, küresel salgının bir an önce son bulup öğrenciler ile yüz yüze eğitim de yeniden birlikte olma temennisi ile son buldu. - AYDIN