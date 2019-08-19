Son Dakika Haberleri: Nazilli, Samed Ali Kaya'yı istiyor
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Nazilli, Samed Ali Kaya'yı istiyor

1 saat önce

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor'da golcü arayışları sürürken, kurmaylar gözünü Göztepeli Samed Ali Kaya'ya çevirdi.

Nazilli, Samed Ali Kaya'yı istiyor, System.String[]
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor'da golcü arayışları sürürken, kurmaylar gözünü Göztepeli Samed Ali Kaya'ya çevirdi. Süper Lig'de mücade eden Göztepe'nin yeni sezonda kadrosunda düşünmediği genç golcüyü kiralamak için devreye bizzat Başkan Nurittin Özkat girdi. Özkat'ın Göztepe yönetimiyle masaya oturduğu ancak Samed Ali için 1'inci Lig kulüplerinin de devrede olduğu vurgulandı. Nazilli Belediyespor'un 23 yaşındaki oyuncuyu ikna etmeye çalıştığı, transferin bu hafta içinde netlik kazanacağı kaydedildi. Menemenspor'da 2017-18 sezonunda gol kralı olan Samed Ali, geçen sene başında Göztepe'ye transfer oldu. İzmir'de şans bulamayan oyuncu ikinci yarı Erzurumspor'a kiralandı.


Türkiye Futbol Federasyonu, Ali Kaya, Nazilli, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 12:26 Kaynak: DHA
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