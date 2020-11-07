Nazilli Sanayi Sitesi'nde 18 dükkanın temeli atıldı - Son Dakika

Nazilli Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi İktisadi İşletmesi tarafından yaptırılacak olan 18 adet dükkanın temel atma töreni yapıldı.

Büyüklüğü 410 metrekare ile 1510 metrekare arasında değişen dükkanların küçük ve orta ölçekli işletmeler için önemli bir fırsat olduğu ifade edilirken, yapılacak olan dükkanlar ile 500 kişiye iş fırsatı doğacak.

Nazilli Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi İktisadi İşletmesi Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan temelini attıkları dükkanlarla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Nazilli küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi olarak üyelerimizden aldığımız yetki ve güç ile yatırımlarımızı hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz. Nazilli Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi İktisadi İşletmesi olarak Ağustos ayında ihalesini yaptığımız 18 adet işyerinin temel atma töreni için bir araya geldik. Dükkanların altı ay gibi bir sürede tamamlanıp teslim edilmesini planlıyoruz. Onsekiz dükkanın tamamı işletmeye açıldığında yaklaşık 500 kişiye istihdam imkanı oluşturulacağı hesaplanmaktadır. Mevcut sanayi ve ticaret alanlarının yeterli olmadığı, girişimcilere yeni yatırım ve işletme alanlarının tahsis edilemediği günümüzde; sanayi kooperatifinin kendi imkanlarıyla yaptığı bu girişimin oldukça önemli ve anlamlı olduğuna inanıyorum. Yani bir anlamda müteşebbis yine göbeğini kendisi kesmekte, çözümü kendisi bulmaktadır. Bölgemizde öz sermayesi ile yatırım yapmak isteyen işletmeler uygun alan bulamadıklarından yatırımlarından vazgeçiyorlar. Böylece yeni istihdam imkanlarını daha doğmadan öldürmüş oluyoruz. Geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile bölgemizdeki Kuyucak, Karacasu, Bozdoğan, Yenipazar, Sultanhisar ve Buharkent ilçeleri 3.bölge teşvik alacak ilçeler grubuna dahil edildi. Gayet olumlu bir gelişme olarak görüyoruz. Ancak bu ilçelerimizde yatırım alanı, sanayi alanı varmı? maalesef yok. İstihdam yetersiz diyoruz, gençlerimiz iş bulamıyor diyoruz ama gelecekte çocuklarımızın, torunlarımızın çalışacağı işyerlerinin kurulmaması için elimizden geleni yapıyoruz. Yer gösteremiyoruz, yeni yatırım alanları açamıyoruz. Konut alanına izin veren mevzuat iş sahasına izin vermiyor.

Diğer bölgelerde yatırım ve ticaret denilince neredeyse kırmızı halı seriliyor. Nazilli bölgesi söz konusu olunca bürokratik engelleri ve mevzuatı öne çıkarıyorlar. İşte bu nedenle 11 bin 488 m2 lik bir alan üzerinde 18 adet dükkan inşa edilmesi Nazilli Ekonomisi için çok büyük bir adım olmayabilir ama bir işin istenince yapılabileceğini göstermesi açısından önem arz etmektedir. Nazilli Sanayi Kooperatifi İktisadi İşletmesi olarak gücümüz ve yetkimiz dahilinde bu bölge için yatırım imkanları oluşturmaya, gayrimenkullerimizi ölü yatırım olmaktan çıkarıp katma değer sağlayacak işletmelere dönüştürmeye devam edeceğiz. Bunları da siz üyelerimizin desteği ve teveccühü ile yapacağız. Nazilli'nin kalkınması ve zenginleşmesi için yeni sanayi ve imalat işletmelerine ihtiyacı var. Bunun başka bir yolu yok. Bu bölgeyi ya üretip büyüteceğiz ya da yerimizde sayıp eriyip gideceğiz. İklim yapısı ile kültürel değerleriyle ülkemizin yaşamak için en elverişli bölgelerinden birisi olmasına rağmen gençlerimiz artık büyük şehirleri, sanayisi gelişmiş kentleri tercih ediyorlar. İş sahası yaratmadığımız sürece nitelikli genç nüfusumuzu kaybetmeye devam edeceğiz. Bu günkü temel atma merasiminin sadece bir tören değil Nazilli'nin sanayileşme ve yatırım hamlesine ivme kazandıracak, özendirecek bir kıvılcım olmasını diliyorum. İnşallah daha büyük işletmelerimizin, fabrikalarımızın açılışlarını yapmak ümidiyle, dükkanlarımızın sahiplerine hayırlı olmasını temenni ediyor sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi. - AYDIN