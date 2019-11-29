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Nazilli şehidine sahip çıktı

6 saat önce

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Van Çaldıran Şehit Muhammed Can Sevim İlk ve Ortaokulu için yardım kampanyası başlattı.

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Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Van Çaldıran Şehit Muhammed Can Sevim İlk ve Ortaokulu için yardım kampanyası başlattı.


Nazilli Belediyesi, Van'ın Çaldıran ilçesinde 22 Kasım 2018'de askerin aracın devrilmesi sonucu şehit düşen Teğmen Muhammet Can Sevim'in isminin verildiği okul için yardım kampanyası düzenledi.


Tüm Nazilli halkını kampanyaya destek vermeye çağıran Başkan Özcan; "Şehidimiz şehadet yemini etmeden önce görev yaptığı Van Çaldıran'da bir okula yardım kampanyası düzenlemek istemiş, Nasip olmamıştı. Şehadetinden sonra Van Çaldıran'da bir okula devletimiz tarafından ismi verildi. O'nun aziz hatırasını yaşatmak ve Şehit Muhammed Can Sevim İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerinin yüzlerini gülümsetmek için yardımlarınızı bekliyoruz" dedi.


10 Aralık 2019 Salı gününe kadar sürecek kampanya kapsamında vatandaşlar, temizlik malzemesi, ilkokul ve ortaokul öğrencileri için okuma kitapları, 7. ve 8. Sınıflar için test kitabı, oyuncak, kırtasiye malzemeleri, elbise ve ayakkabı gibi malzemeleri Nazilli Belediyesi giriş katında bulunan danışmaya bırakabilecek. - AYDIN

Çaldıran, Nazilli, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 12:19 Kaynak: İHA
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