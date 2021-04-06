Nazilli şoförleri de zam istiyor - Son Dakika

Nazilli şoförleri de zam istiyor

06.04.2021 14:34
Nazilli şoförleri de zam istiyor, System.String[]

Aydın'da 2 yıldır zam alamayan şoför esnafı adeta isyan bayrağı çekti.

Aydın'da 2 yıldır zam alamayan şoför esnafı adeta isyan bayrağı çekti. Aydın Şoförler Odası'ndan sonra Nazilli Şoförler Odası da zam talebinde bulundu. Nazilli'de ulaşım hizmeti veren yaklaşık 800 esnaf adına açıklama yapan Oda Başkanı Seyfi Çalışkan, "Her sektöre verilen zam nedense şoför esnafına verilmiyor. İki yıl önce kullandığımız bir malzemenin fiyatı neredeyse 2 katına ulaşırken biz şoförler 2 yıldır aynı fiyata hizmet vermeye çalışıyoruz" dedi.

Geçen yıl Mart ayında görülen Korona virüs nedeniyle 2020 yılında uygulanması gereken zammın verilmediğini belirten Nazilli Şoförler Odası Başkanı Seyfi Çalışkan, "Gerek Korona virüs salgını gerekse piyasadaki daralma nedeniyle 2020 yılında zammı değil bir şekilde hizmetlerimizi sürdürme gayretinde olduk. Ancak artık şoför esnafının bu şartlarda kontak çevirecek takati kalmadı" diyerek taşıma hizmetlerinin devam edebilmesi için bir an önce fiyatların iyileştirilmesini beklediklerini söyledi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na garaj fiyatlarındaki indirimden dolayı teşekkür eden ancak şoför esnafının içinde bulunduğu zor durumdan kurtulması için bir önce fiyat tarifelerinde iyileştirmenin şart olduğunu kaydeden Başkan Çalışkan, "2019 yılı Haziran ayından bu yana hiç zam almadık. Geride kalan yaklaşık yıllık süreçte her şeye zam geldi. Tüm giderlerimiz arttı, buna karşın gerek kısıtlama ve kapasitenin altında yolcu taşıma zorunluluğu gerekse diğer şartlar nedeniyle pek çok şoför esnafı tekerini döndüremez duruma düştü. Durum bu şekilde devam ederse pek çok şoför mesleki faaliyetini icra edemez" dedi.

"Söke ile aynı fiyat uygulansın"

Nazilli Birlik şoförlerinin Aydın Büyükşehir'den bir talebinin daha olduğunu belirten Nazilli Şoförler Odası Başkanı Seyfi Çalışkan, verilen fiyatlar da adalet beklediklerini ifade ederek mesafeleri aynı olan Nazilli ile Söke kooperatiflerinin fiyatlarının da eşit tutulmasını istedi. Başkan Çalışkan açıklamasında "Aydın'dan Söke'ye ulaşım mesafesi ile Aydın'dan Nazilli'ye ulaşım mesafesi aynı kilometrelere tekabül ediyor. Ancak Nazilli şoförüne verilen 2019'daki fiyat 9 lira 25 kuruş iken Söke şoförüne 2019 da verilen fiyat 12 TL, Nazilli şoförleri olarak bu fiyatların da eşit tutulmasını istiyoruz" dedi. - AYDIN

Nazilli şoförleri de zam istiyor
Nazilli şoförleri de zam istiyor

Nazilli, Esnaf, İsyan, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Nazilli şoförleri de zam istiyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! İstanbul'da avukatlık bürosuna silahlı saldırı: 2 ölü, 3 yaralı Son Dakika! İstanbul'da avukatlık bürosuna silahlı saldırı: 2 ölü, 3 yaralı "Kovid yalanına inanmıyorum" diyen Murat Kekilli sosyal medyayı ikiye böldü Türkiye'nin en zengin 10 kişisi ve servetleri! Rahmi Koç bile kendine 5. sırada yer buldu Türkiye'nin en zengin 10 kişisi ve servetleri! Rahmi Koç bile kendine 5. sırada yer buldu Çıplak pozlarıyla ülkeyi karıştıran 40 kadının, cinsel içerikli bir film sitesinin modelleri olduğu ortaya çıktı Çıplak pozlarıyla ülkeyi karıştıran 40 kadının, cinsel içerikli bir film sitesinin modelleri olduğu ortaya çıktı 240 bin liralık borcu yüzünden kocasının ahlaksız teklifini kabul etti 240 bin liralık borcu yüzünden kocasının ahlaksız teklifini kabul etti Kriz kahini Roubini'den dolar tahmini: ABD ekonomisindeki ikiz açığın artmasıyla birlikte zayıflayacak Kriz kahini Roubini'den dolar tahmini: ABD ekonomisindeki ikiz açığın artmasıyla birlikte zayıflayacak Didem Soydan'dan çok konuşulacak fantazi itirafı: Bunun için özel ayakkabılarım var Didem Soydan'dan çok konuşulacak fantazi itirafı: Bunun için özel ayakkabılarım var CHP lideri Kılıçdaroğlu, parti grubunda iki fotoğraf gösterdi: Vatandaşa hangisi örnek? CHP lideri Kılıçdaroğlu, parti grubunda iki fotoğraf gösterdi: Vatandaşa hangisi örnek?
Ozan Kabak, İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi Finali'ne göz kırptı Ozan Kabak, İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi Finali'ne göz kırptı         
16:18
Ambulanstan indirdiği yaralının babası olduğunu gören hastane çalışanı gözyaşı döktü Ambulanstan indirdiği yaralının babası olduğunu gören hastane çalışanı gözyaşı döktü         
15:49
Uzmanlar önümüzdeki iki haftayı işaret etti: Ramazan'da plato hareketi yaşanabilir Uzmanlar önümüzdeki iki haftayı işaret etti: Ramazan'da plato hareketi yaşanabilir         
15:31
Kamyonet takla attı, yol kan gölüne döndü: 2 ölü, 4 yaralı Kamyonet takla attı, yol kan gölüne döndü: 2 ölü, 4 yaralı         
15:22
Oğlunun düğününde, gelininin 20 yıl önce terk ettiği kızı olduğunu öğrendi Oğlunun düğününde, gelininin 20 yıl önce terk ettiği kızı olduğunu öğrendi         
14:59
'Herkes kendi kaderini yaşar' paylaşımı yaptıktan sonra göl kenarında kayboldu 'Herkes kendi kaderini yaşar' paylaşımı yaptıktan sonra göl kenarında kayboldu         
14:38
Kız kardeşlerinden boşanmasını istedikleri eniştelerini 40 dakika boyunca dövdüler Kız kardeşlerinden boşanmasını istedikleri eniştelerini 40 dakika boyunca dövdüler         
13:59
Kötü kokunun kaynağına giden çoban, vahşeti ortaya çıkardı Kötü kokunun kaynağına giden çoban, vahşeti ortaya çıkardı         
13:50
Çarpışan otomobilden yola fırlayıp yaşamını yitirdi, yakınları gözyaşlarına hakim olamadı Çarpışan otomobilden yola fırlayıp yaşamını yitirdi, yakınları gözyaşlarına hakim olamadı         
12:53
Bildiriye imza atan amiralin eşinden MHP lideri Bahçeli'nin eleştirisine yanıt Bildiriye imza atan amiralin eşinden MHP lideri Bahçeli'nin eleştirisine yanıt         
12:50
Türkiye, Rizeli astronotları konuşuyor! NASA'nın telefonlarına bile çıkmıyorlar Türkiye, Rizeli astronotları konuşuyor! NASA'nın telefonlarına bile çıkmıyorlar         
12:48
Dünyanın gözü Donbas'ta! Rusya ve Ukrayna arasında tansiyon yükseldi, çıkan çatışmada 2 asker öldü Dünyanın gözü Donbas'ta! Rusya ve Ukrayna arasında tansiyon yükseldi, çıkan çatışmada 2 asker öldü         
12:39
Henüz 27 yaşındaydı! Çiğnediği sakız talihsiz genci hayattan kopardı Henüz 27 yaşındaydı! Çiğnediği sakız talihsiz genci hayattan kopardı         
12:33
Eşi tarafından boğularak öldürülen kadın, Eşi tarafından boğularak öldürülen kadın, "Bu adam beni öldürürse boğarak öldürür" demiş         
12:17
Şanlıurfa'da ilk kez bir çocuk, annesinin soyadını aldı! İşte kararın gerekçesi Şanlıurfa'da ilk kez bir çocuk, annesinin soyadını aldı! İşte kararın gerekçesi         
11:53
Babasının vefatıyla yıkılan Bige Önal'dan ilk paylaşım: Özleminle ne yaparım bilmiyorum Babasının vefatıyla yıkılan Bige Önal'dan ilk paylaşım: Özleminle ne yaparım bilmiyorum         
11:11
İndirim kuyruğu değil! Erkekleri cinsel ilişki vaadiyle kandıran 'Yarasa kız'lar adliyede İndirim kuyruğu değil! Erkekleri cinsel ilişki vaadiyle kandıran 'Yarasa kız'lar adliyede         
10:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2021 16:27:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Nazilli şoförleri de zam istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei