Nazilli Tarım Fuarı ilçeyi renklendirdi - Son Dakika
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Nazilli Tarım Fuarı ilçeyi renklendirdi

6 saat önce

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen Exponaz Agro 3. Nazilli Tarım ve Hayvancılık Fuarı, 4. Günün sonunda kapılarını kapadı.

Nazilli Tarım Fuarı ilçeyi renklendirdi, System.String[]

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen Exponaz Agro 3. Nazilli Tarım ve Hayvancılık Fuarı, 4. Günün sonunda kapılarını kapadı. 84 firma ve 400 firma ile gerçekleşen fuarı yaklaşık 100 bin kişi ziyaret etti.


Nazilli başta olmak üzere Ege, Marmara ve Akdeniz Bölgelerinden de çok sayıda ziyaretçi ağırlayan fuarda tarım makinaları, traktör, zirai ürünler, tarım ürünleri, arazi araçları, güneş panelleri gibi çok sayıda ürün çeşidi ile birlikte, İlçedeki resmi kurumlar oda ve borsaların stantları renkli görüntülere sahne oldu. Girişimci kadınların açtıkları ve birbirinden leziz yerel ürünlerin yer aldığı stantlar ise doldu taştı. Etkinlikler kapsamında yapılan ve Nazilli Tarım Fuarı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün organizasyonu ile gerçekleştirilen 'İncirde yeni tatları keşfet' yarışmasında sergilenen incir cipsi, incir keki, incir pastası gibi birbirinden hünerli 8 bayanın hazırladığı lezzetler protokol üyeleri tarafından oluşturulan jüri tarafından oylandı.


Sürdürülebilirlik ve katma değer


Elit Fuarcılık organizasyonu ile Eşref Özel Çok Amaçlı Kapalı Alanı'nda düzenlenen Fuar ile ilgili değerlendirmede bulunan Nazilli Tarım ve Orman Müdürü Sunay Güler, "Aydınımız, Nazillimiz bir tarım kenti. Burada yıllardır üretilen tarım ürünleri dünya çapında değere sahip ürünler. Eşi benzeri yok. Ancak bizler burada imal ettiğimiz ürünlerimizi pazarla noktasında eksiklikler yaşıyoruz. Her ne kadar kooperatiflerimiz, belediyemiz ve diğer sivil toplum kuruluşlarımız bu konuda ellerinden geleni yapsalar da yine de Nazilli'nin ürünleri hak ettiği değeri tam olarak alamıyor. Bugün dünya üzerinde üretilen tüm ürünler katma değerli olarak pazarlanıyor. Bu sayede aracılar değil, üreticiler kazanıyor. İşte biz de bugün burada bu Nazillimizin medarı iftarı incirimizi nasıl daha iyi pazarlarız, nasıl daha değerli kılarız diye bir yarışma da düzenledik. Burada üretici kadınlarımız incirden imal ettikleri çeşitli ürünlerle hünerlerini ortaya koydular. Bu şekilde tüm üreticilerimizde bir bilinç ve bakış açısı oluşturmak istiyoruz" diye konuştu.


Fuar yine rekorlar kırdı


Elit Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Kudret Çiçekçi de yaptığı açıklamada Nazilli Tarım Fuarı'nın her yıl üstüne koyarak, daha da gelişerek büyüdüğünü ifade ederek yine rekorlara imza attığını söyledi. Çiçekçi yaptığı açıklamada şunları söyledi: Nazilli Tarım Fuarımızın bu yıl 3'üncüsüne imza attık. Fuarımız bu yıl da her yıl üstüne koyduğu tecrübe ve deneyimle bir kez daha kendi rekorlarını kırdı. 84 firma ve 400 marka ile gerçekleşen fuarımızı çevre il ve ilçelerden gelen binlerce kişi ziyaret ederken fuara getirilen tüm traktör ve tarım aletleri yeni sahiplerine kavuştu. Firmalarımız yaptıkları satışlarla oldukça yüksek miktarda cirolar elde ettiler. Sonra birçok firma fuarımıza katılan kurumların projelerinde çözüm ortaklığı sözleşmelerini imzaladılar. Bizler de firmalarımız da bir kez daha böylesine güzel bir fuar geçirmekten dolayı çok mutluyuz. İnanın kazanan Nazilli oldu, Nazillili vatandaşlarımız, üreticilerimiz oldu. Ben buradan başta bu fuarımızın böylesine güzel bir şekilde gerçekleşmesinde büyük emeği ve özverisi olan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Umuyorum ki bir sonraki tarım fuarımız Nazilli'mize yakışan çok daha modern, çok daha güzel bir fuar alanında gerçekleşir" dedi. - AYDIN

Nazilli, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 03:46 Kaynak: İHA
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