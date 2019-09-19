Son Dakika Haberleri: Nazilli Ticaret Borsası'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a incir teşekkürü
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Nazilli Ticaret Borsası'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a incir teşekkürü

52 dakika önce

Nazilli Ticaret Borsası'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a incir teşekkürüAYDIN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ankara'da üçlü zirvede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye incir ikramı Aydınlı üreticileri sevindirdi.

Nazilli Ticaret Borsası'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a incir teşekkürü

AYDIN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ankara'da üçlü zirvede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye incir ikramı Aydınlı üreticileri sevindirdi. Kuru İncir İhracat Sezonuna hazırlanan Nazilli Ticaret Borsası yönetimi de tanıtım nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.


"Bu sene incir kaliteli, herkes incir yesin"

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı Çankaya Köşkü'nde gerçekleşen Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi'nin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuklarına Aydın İncirinden ikram etmesi incir üreticisini gururlandırdı. Nazilli Ticaret Borsası Başkanı Nurettin Kırlıoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteğinden dolayı teşekkür etti. Nazilli'de bu yıl kuru incirde rekoltenin yaklaşık 79 bin ton olduğunu ifade eden Kırlıoğlu; "Bu sene son 20 yılda görülmemiş bir kalite var. Herkesin son derece kaliteli incirimizden yemesini istiyoruz. İncirin tanıtımında desteğinden dolayı da ayrıca Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. O'ndan bir isteğimiz de incirimizin hak ettiği değeri alabilmesi için fındıkta, üzümde olduğu gibi TMO'nun incirimizden almasını istiyoruz. Geçen yıl 55 bin ton Nazilli'den incir ihracatımız vardı. Bu yıl 70-75 bin ton civarı ihracat bekliyoruz. Kalite çok güzel ve alıcılar çok memnun. Alıcı sayımızda da artış oldu" dedi.

Nazilli Ticaret Borsası'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a incir teşekkürü

Recep Tayyip Erdoğan, Nazilli, Rusya, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 02:03 Kaynak: İHA
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