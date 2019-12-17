Nazilli Ticaret Odası, Gaziantep'in ekonomik başarısının sırrını yerinde incelendi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Nazilli Ticaret Odası, Gaziantep'in ekonomik başarısının sırrını yerinde incelendi - Son Dakika Ekonomi

Nazilli Ticaret Odası, Gaziantep'in ekonomik başarısının sırrını yerinde incelendi

6 saat önce

Nazilli Ticaret Odası bölgenin ticaret hacmini genişletmek, yerel ürünlerimizin yeni pazarlara açılmasını sağlayarak ürün değerini arttırmak amacıyla yaptığı ziyaretler kapsamında ülkemizin önemli şehirlerinden biri olan Gaziantep'e gitti.

Nazilli Ticaret Odası, Gaziantep'in ekonomik başarısının sırrını yerinde incelendi, System.String[]

Nazilli Ticaret Odası bölgenin ticaret hacmini genişletmek, yerel ürünlerimizin yeni pazarlara açılmasını sağlayarak ürün değerini arttırmak amacıyla yaptığı ziyaretler kapsamında ülkemizin önemli şehirlerinden biri olan Gaziantep'e gitti.


Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım tarafından karşılanan Nazilli Ticaret Odası heyetinde Meclis Başkanı Gürdal Yüzügüler ve Yönetim Kurulu üyeleri yer aldı.


Gaziantep Ticaret Odası ile Nazilli Ticaret Odası arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik olarak bundan sonra yapılacak çalışmalar değerlendirildi. Stratejik ürün gruplarının belirlenmesi, belirlenen ürün gruplarında karşılıklı ticaret hacminin arttırılması amaçlanan görüşmelerde Nazilli 'de üretilen veya işlenen ürün grupları için yapılması gereken inovasyon çalışmaları değerlendirildi.


Gaziantep T.O Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım, yaptığı açıklamada; "Öncelikle Nazilli Ticaret Odası heyetinin burada olmasından mutluluk duyduğumuzu belirtmek istiyorum. Her ne kadar farklı bölgelerin kurumları olsak da bölgenin kalkınması için çalışan ve üretenin sorunlarını çözmeye gayret gösteren Odalar olarak aynı sıkıntıları ve aynı kaygıları taşıyoruz. Gaziantep'de şu anda iki tanesi yapım aşamasında olmak üzere sekiz adet Organize Sanayi Bölgesi bulunuyor. OSB'lerin ve sanayi alanlarının kurulmasında bir çok bürokratik engelle karşılaşmaktayız. Gaziantep şehri ve insanı olarak bizim sırrımız 'birlik, beraberlik ve güçbirliği'dir. Bu güne kadar Gaziantep'in bütün kazanımlarını bu dayanışma neticesinde elde ettik. Gaziantep'in ortak sorunları söz konusu olduğunda herkes payını düşen vazifeyi fazlasıyla yapar. Özellikle Gaziantep Milletvekillerimiz hangi siyasi partiye mensup olursa olsun, Gaziantep ile ilgili bir konuda adeta tek bir yumruk gibi hareket ederler. Bu nedenle şehrin ve halkın kalkınması için yapılmasını talep ettiğimiz hiçbir hizmet red edilmemiştir" dedi.


Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan da, "Gaziantep'in kalkınmada gösterdiği başarı dikkatimizi çeken önemli bir yatırım hareketidir. Başkanın ifade ettiği birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu bizim uzun yıllardır dile getirdiğimiz ancak tam olarak karşılığını bulamadığımız bir anlayışı ifade ediyor. İklim yapısı ve sosyo-politik şartları bakımından Gaziantep bizim bölgemizden çok daha zorlu şartlara sahip bir kentimiz olduğunu düşünüyorum. Ancak dayanışma ve güç birliği ile kat ettikleri mesafe ve elde ettikleri kazanım takdire şayandır. Kendilerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Gaziantep'in bölgemizin hak ettiği gelişmişlik seviyesine ulaşması için örnek almamız gereken şehirlerden biri olduğuna inanıyorum Kendilerine gösterdikleri misafirperverlik için teşekkür ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi. - AYDIN

Gaziantep, Nazilli, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 04:41 Kaynak: İHA
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