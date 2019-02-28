Son Dakika Haberleri: Nazilli Ticaret Odası Meclis Toplantısında İstihdam Bilgilendirmesi

Nazilli Ticaret Odası Meclis Toplantısında İstihdam Bilgilendirmesi

2 saat önce

Nazilli Ticaret Odası olağan meclis toplantısına davet edilen SGK İl Müdürü Zeynep Yılmaz ve İŞKUR İl Müdürü Rahmi Terzi, istihdam destekleri konusunda NTO meclis üyelerine bilgilendirme yaptı.

Nazilli Ticaret Odası Meclis Toplantısında İstihdam Bilgilendirmesi, System.String[]
Nazilli Ticaret Odası olağan meclis toplantısına davet edilen SGK İl Müdürü Zeynep Yılmaz ve İŞKUR İl Müdürü Rahmi Terzi, istihdam destekleri konusunda NTO meclis üyelerine bilgilendirme yaptı.

İstihdam seferberliği kapsamında henüz açıklanan destekleri en yetkili kişilerden öğrenilmesi ve üyelerin en doğru şekilde bilgilendirilmesi amacıyla yapılan toplantıda desteklerden azami ölçüde yararlanılması hedefleniyor.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Meclis Başkanı Gürdal Yüzügüler, "Ekonomik rahatlamanın sağlanması ve istihdamın arttırılması amacıyla yapılan düzenlemeler Odamız üyelerini yakından ilgilendirmektedir. Bizler her zaman üretimin ve istihdamın arttırılması yönünde gayret gösterdik. Bu nedenle açıklanan yeni destekler konusunda bizleri bilgilendiren Zeynep Yılmaz ile Rahmi Terzi'ye Meclis üyelerimiz ve Odamız adına teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 11:47 Kaynak: İHA

Nazilli, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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