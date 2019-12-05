Nazilli Ticaret Odası'na coğrafi işaret daveti

Nazilli Ticaret Odası, coğrafi işaretler ile ilgili yaptığı çalışmalar nedeniyle Türk Patent ve Marka Kurumu'na davet edildi.



Türk Patent ve Marka Kurumunun Ankara merkezinde yapılan Coğrafi İşaretleri Yönetmek ve Desteklemek İçin İdari Sistemlerin Güçlendirilmesi Projesi açılış etkinliği Nazilli Ticaret Odasının katılımı ile yapıldı. Türk Patent Kurum Başkanı Prof. Dr. Habip Asan ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Uzmanı Naoko Sakai'nin nın açılış konuşmalarıyla yapılan etkinlikte; Ticaret Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı uzmanları tarafından Coğrafi İşaret uygulamaları ve geliştirilmesiyle ilgili sunum yapıldı.



Coğrafi işaretlerin etkin biçimde yönetilebilmesi için, idari kapasitelerin güçlendirilmesi konusunda FAO iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında; coğrafi işaretlerin ticarileştirilmesi ve kırsal kalkınma projeleri, denetim sistemi, coğrafi işaretlerin haksız kullanımı durumlarında uygulanacak yasal düzenlemeler, ticarileşme, pazarlama, denetim ve üreticilerin organizasyonu konularında bilgi verildi.



Bölgedeki yerel ürünlerin tescillenmesi ve gelecek nesillere aktarılması için Coğrafi İşaret çalışmalarını uzun süredir devam ettiren Ticaret Odası "Nazilli Kar Helvası" coğrafi işaret tescili ile Patent Enstitüsünde geçen yıl yapılan törende ödül almıştı.



Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan, yaptığı açıklamada; "Yerel ve bölgesel ürünlerimizin standartlarını belirleyerek yok olmadan gelecek nesillere aktarılmalarını sağlamak ve aynı zamanda bu ürünlerin Nazilli bölgesine ait olduğunu resmi olarak kayıt altına almak amacıyla Coğrafi İşaret çalışmaları yapıyoruz. Patent Enstitüsünde inceleme süreci devam eden dosyalarımız var. İnşallah çok yakın zamanda Kar Helvasında olduğu gibi birçok ürünümüzün coğrafi işaret tescillerini açıklayacağız. Bu tür projeler; bölgemize ve ürünlerimize sahip çıkmak, değerini ve bilinirliğini arttırmak, ihracatlarını kolaylaştırmak amacıyla tüm bölge insanı için ve onlar adına yürüttüğümüz önem verdiğimiz çalışmalardır. Yerel ürünlerimizle ilgili coğrafi işaret çalışmalarından sonra bunların Avrupa için de tescil çalışmalarını yapacağız" dedi. - AYDIN