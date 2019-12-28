Nazilli Ticaret Odası yerli otomobil tanıtım toplantısına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Nazilli Ticaret Odası yerli otomobil tanıtım toplantısına katıldı - Son Dakika Ekonomi

Nazilli Ticaret Odası yerli otomobil tanıtım toplantısına katıldı

6 saat önce

Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen yerli otomobil tanıtım töreninde bölgeyi temsil etti.

Nazilli Ticaret Odası yerli otomobil tanıtım toplantısına katıldı, System.String[]

Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen yerli otomobil tanıtım töreninde bölgeyi temsil etti.


Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nca (TOGG) ilk örneği tamamlanan yerli otomobilin gösterimi, Gebze'de bulunan Bilişim Vadisi'nde gerçekleşti. Tanıtım toplantısına, Teknoloji ve Sanayi Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı kabinesi üyeleri, TOBB başkan ve yardımcıları, TOGG hissedarları, otomotiv endüstrisi, otomotiv tedarik sanayisi, iş dünyasının temsilcileri, medya temsilcileri ile birlikte yaklaşık 3 bin kişi katıldı.


TOGG tarafından geliştirilen yerli otomobil tanıtım lansmanının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yerli otomobil fabrikasının kurulacağı yerin Bursa'nın Gemlik ilçesi olacağını açıkladı.


2022 yılında seri üretime başlanacağını söyleyen TOGG Üst yöneticisi Gürcan Karakaş "Yerli otomobilimiz, 200 ve 400 bg iki alternatif, arkadan itiş veya 4 çeker olacak. 500 km menzil ve 30 dakikanın altında şarj edilebilir olacak. Kısaca otomobil akıllı bir cihaza dönüşmekte. Biz buna şöyle diyoruz. Cep telefonunun başına gelen otomobilin de başına gelecek. Sadece ülkemizde değil tüm dünyada otomobilimizi rekabet edebilir duruma taşımak istiyoruz" dedi.


Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan ise, "2017 yılında Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin liderliğinde başlayan Türkiye'nin Otomobil Projesi'nde gelinen nokta gerçekten gurur vericidir. Ülkemiz adına yapılan bu projede emeği geçen başta TOGG olmak üzere tüm yatırımcılara teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum" dedi. - AYDIN

Nazilli, TOGG, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 02:16 Kaynak: İHA
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