Nazilli Ticaret Odasında Sertifika ve Ödül Töreni Düzenlendi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Nazilli Ticaret Odası tarafından bölge ekonomisine katkı sağlayan vergi rekortmenleri düzenlenen törenle ödüllendirildi.

Nazilli Ticaret Odası Konferans Salonunda Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan ve Oda Meclis Başkanı Gürdal Yüzügüler'in ev sahipliğinde düzenlenen törene AK Parti Milletvekili Bekir Kuvvet Erim, başta olmak üzere Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, Aydın ve Nazilli'de çok sayıda davetli ve protokol üyesi katıldı. Törende 2017 yılı vergi diliminde ilk 100'e giren vergi rekortmenlerinden 13 oda üyesi vergi rekortmenine ödülleri verildi. Törende 2018 yılında açılan sınavlara girerek başarılı olan 2. el motorlu araç satışı mesleki yeterlilik belgesi almaya hak kazanan 32 kursiyere ve oda tarafından KOSGEB desteğiyle açılan girişimcilik kurslarına katılarak başarılı olan 385 kursiyere de sertifikaları protokol üyeleri ve oda yönetim kurulu üyeleri tarafından verildi.



Gecede bir konuşma yapan Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan vergi rekortmenlerine teşekkür ederek girişimcilik belgesi alan kursiyerlere de başarılar diledi. Arslan konuşmasında şu ifadelere yer verdi; "2018 yılı sadece sanayici ve tüccar için değil toplumun tüm kesimleri için zor bir yıl oldu. Kontrol edilemeyen döviz artışından kaynaklanan maliyet enflasyonu tüm ürünlerin fiyatlarında artışa neden oldu. Küçük ve orta ölçekli işletmelerimizin finans sıkıntısı ve ekonomik durgunluk bir anda etkisini gösterdi ve piyasalarda daralmaya yol açtı. Ülke olarak son 30 yılda yaşadığımız krizlerin döviz kaynaklı olan versiyonunu gördük ve tecrübelendik. Ancak tüm bu olumsuzluklara rağmen ekonomide dengelenme çabalarının devam ettiğini ve belirli aşamaların geçildiğini görmek bizleri umutlandırmaktadır. Her ne kadar 2019 yılı kamu yatırımları durdurulmuş olması durumun ciddiyetini ortaya koysa da son günlerde açıklanan KOBİ destek programları ve yeni kredi destekleri, ilk çeyrekte üretim çarklarının eski hızına gelmeye başlayacağına işaret ediyor diye düşünüyoruz. Herkes üstüne düşeni yaptığında sıkıntılı dönemlerden geçmenin daha kolay olacağını umut ediyorum."



Konuşmasını sürdüren Arslan; "Bölgemiz antik tarihten günümüze kadar her dönem ticaretin ve üretimin yoğun olduğu, yaşamak ve yerleşik bir düzen kurmak için tercih edilen bir yer olduğunu biliyoruz. Bu nedenle bölgemiz insanı her şeyin en iyisini hak ediyor diye düşünüyorum. Bugün burada düzenlediğimiz törende özellikle gelir idaresi tarafından açıklanan rakamlara göre milli gelire yaptıkları katkıdan dolayı vergi rekortmenlerimize çok teşekkür ediyorum. Bu ülke için sermayesini ve emeğini ortaya koyan, istihdam sağlayan, vergi ödeyen müteşebbisler sayesinde kalkınmamız devam edecektir. Ayrıca 2. el motorlu taşıtlar satışı yapan işletmecilerimiz için açılan sınavlarda başarılı olan galerici diye tabir ettiğimiz esnaflarımız ile birlikte uzun zamandır KOSGEB ve İŞKUR Müdürlüğü işbirliğinde sürdürdüğümüz uygulamalı girişimcilik eğitimleriyle kendi işyerini açmak isteyen kişilerin KOSGEB desteklerinden yararlanarak bilinçli bir şekilde ticarete başlamalarını amaçladığımız kurslarımızda başarılı olan kursiyerlerimizin de sertifikalarını teslim ettik. Bugün yaşadığımız mutluluğumuzun daim olmasını diliyoruz" dedi.



AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim de konuşmasında Nazilli Ticaret Odası yönetimine, törene katılanlara, girişimcilere ve vergi rekortmenlerine teşekkür etti. Törenin sonunda protokol üyeleri girişimciler tarafından açılan stantları gezerek bilgi aldı. - AYDIN

