Son Dakika Haberleri: Nazilli Tkp İlçe Binasında Yangın

Nazilli Tkp İlçe Binasında Yangın

43 dakika önce

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Türkiye Komünist Partisi (TKP) ilçe binasının ikinci katında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Nazilli Tkp İlçe Binasında Yangın, System.String[]
Aydın'ın Nazilli ilçesinde Türkiye Komünist Partisi (TKP) ilçe binasının ikinci katında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın Altıntaş Mahallesi 334 sokakta saat 16.00 sıralarında meydana geldi. TKP'nin kullandığı iki katlı binanın ikinci katında meydana geldi. Elektrik sobasından çıktığı tahmin edilen yangının depodaki kitapları tutuşturması ile bir anda alevler yükseldi. Vatandaşların ihbarı üzerine Aydın Büyükşehir Nazilli İtfaiye Amirliği'ne bağlı ekipler olay yerine geldi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, binanın ikinci katı kullanılmaz duruma geldi. Yangın sırasında bulunduğu kafesten kaçan bir kedi dumandan zehirlenerek telef oldu.

Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 05:30 Kaynak: İHA

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