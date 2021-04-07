Ekipler, son bir ayda belirlenen adreslere yapılan operasyonlarda uyuşturucu kullandığı belirlenen 26 kişiyi yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bozdoğan ve Nazilli ilçelerinde uyuşturucu kullanımının artması üzerine çalışmalarını artırdı.

Aydın 'ın Nazilli ve Bozdoğan ilçelerinde son 1 ayda gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarda 26 kişi yakalandı.

Son Dakika › Güncel › Nazilli ve Bozdoğan'da 26 kişiye uyuşturucu suçlarından işlem yapıldı - Son Dakika

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