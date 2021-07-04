Nazilli ve Bozdoğan'da kaçakçılık operasyonu - Son Dakika

Aydın'ın Nazilli ve Bozdoğan ilçelerinde kaçakçılık ile mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda çok sayıda kaçak tütün ele geçirildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda kaçakçılık ile mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız devam ederken, Nazilli ve Bozdoğan ilçelerinde 3 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Nazilli KOM Amirliği ekiplerince kaçak sigara dolumu ve satışı yaptığı bilgisi üzerine yapılan operasyonlarda 6 adet otomatik sigara dolum makinesi, 1 adet sigara dolum makinesi aparatı, 19 bin adet tütün doldurulmuş makaron, 100 bin adet bandrolsüz boş makaron ve 98 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Her iki olayla ilişkisi olduğu tespit edilen T.G. ve K.M. isimli şüpheliler ile ilgili de adli soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - AYDIN