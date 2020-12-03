Nazilli Vergi Dairesi'nde yapılandırma hareketliliği - Son Dakika

Bazı alacakların yeniden yapılandırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun hükümlerine açıklık getiren tebliğin Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından Nazilli Vergi Dairesi'nde hareketlilik başladı.

Son günlerde hızla yayılan Korona virüse karşı önlemleri artıran vergi daireleri mükellefleri interaktif vergi dairelerine yönelmeleri konusunda uyarıda bulundu. Aydın'ın Nazilli ilçesinde 7256 sayılı kanundan yararlanmak isteyen vatandaşların işlem yaptırırken sosyal mesafe kurallarını ihmal etmelerini önlemek ve uzun kuyruklar oluşmasına da engel olmak amacıyla sürekli olarak bilgilendirmede bulunuluyor. Vatandaşların hızla yayılan Korona virüsten etkilenmemeleri için Gelir İdaresi Başkanlığı'nın İnteraktif Vergi Dairesi'ni kullanmaları şeklinde uyarılarda bulunan görevliler hem dijital ortamda hem de broşürlerle yapılandırma için gelenleri interaktif vergi dairesi hakkında bilgilendirmede bulunarak özellikle "Vergi Borcu Yapılandırmanızı Son Güne Bırakmayın" diyerek uyarıda bulunuyor.

Vatandaşları sık sık bilgilendiren Nazilli Vergi Dairesi Müdürü Adem Torun, "7256 sayılı kanun çerçevesinde vergi borçları, trafik cezası, idari para cezası, öğrenim kredisi borcu olan mükelleflerimizin borç yapılandırma taleplerini almaya başladık. Mükelleflerimizden özellikle ricamız, salgın riskini en aza indirmek için internet üzerinden Gelir idaresi Başkanlığımızın internet sitesi olan İnteraktif vergi dairesi üzerinden E-Devlet şifreleri ile giriş yapmak suretiyle yapılandırma talebinde bulunmaları, yapılandırma talep sonuçlarını da yine İnteraktif vergi dairesi üzerinden takip etmeleri, ödemelerini de yine İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden peşin veya taksitli olacak şekilde, kredi kartı, banka kartı veya hesap kartı ile ödemelerini bekliyoruz. Bununla ilgili olarak GİB'in sosyal medya hesaplarında anlatımlı video kayıtları mevcuttur. Müracaat şekli, ödeme şeklinin nasıl yapılacağı uygulamalı şekilde anlatılmış ve her türlü kolaylık sağlanmıştır. Hiçbir şekilde işlem yapmayı başaramayan mükelleflerimizi de bizler vergi dairelerimizde gereken desteği vermekteyiz. Ama mümkün olduğunca bulaş riskini azaltabilmek için internet üzerinden işlem yapılmasını rica ediyoruz. Ayrıca başvurular 31 Aralık 2020'de son bulacağı için son günü beklemeden erken şekilde yapılması uygun olacaktır."

"Peşin ödemelerde büyük faiz indirimi uygulanacak"

Belirtilen kapsama giren borçların yapılandırılması ile birlikte taksitli ödeme yapmak isteyen mükelleflerin borçlarının faizleri yaklaşık yüzde 70 oranında silinirken, peşin ödemeyi tercih edenlerin ise yüzde 70 silindikten sonra kalan ÜFE faizinin de yüzde 90'ı silineceği ifade edildi. Mükellefler aynı zamanda idari para cezalarında, trafik cezalarında peşin ödemeyi tercih ederse ana paradan da yüzde 25 indirim uygulanacak. GİB'in İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden 200'den fazla işlem de yapılabiliyor. 7256 sayılı kanun kapsamında devam eden yapılandırma başvurusu ile SGK borçları, MTV borcu ve öğrenim kredisi olarak bilinen KYK borcu yapılandırma sürecine girebilecek. Vergi yapılandırma sürecinde 18 aya varan taksit ve 36 ayda ödeme imkanı söz konusu olabilecek. - AYDIN