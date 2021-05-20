Nazilli'ye eski başkanlardan destek

Misli.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son 5 haftaya 9 puan geride girmesine rağmen mucizevi bir şampiyonlukla 2'nci Lig'e dönen Nazilli Belediyespor'a eski kulüp başkanlarından destek geldi.

Kulüpten alacağı bulunan eski kulüp başkanlarından Ziya Aksüt ve Hilmi Volaka, yönetimin destek çağrısı üzerine alacaklarından feragat edeceklerini söyledi. Siyah-beyazlılarda alacağı bulunan eski başkanlardan Özgen Türker'in kulübü icraya vermesiyle tartışma başlarken, yönetim camiaya destek çağrısı yaptı.

Kulüpten 351 bin 901 TL alacağı bulunan Ziya Aksüt ve 31 bin 743 TL alacağı olan Hilmi Volaka, yöneticilerin kendilerini ziyaret etmeleri ve talep etmeleri halinde bu alacaklarından vazgeçmeye hazır olduklarını dile getirdiler. Kulüpte daha önce başkanlık yapan, bu sezon ihtiyaç doğduğu için yeniden kulüp doktorluğunu da yürüten Hilmi Volaka, "Nazillispor sevdasını yaşayan herkesin bu alacaklarından feragat edeceğine inanıyorum. Ben bu kulübün 1 delikli kuruşunu almam. Tüm eski başkan ve yönetici arkadaşlarımız bir araya gelip, bu kulübün bu kamburunu çözelim" dedi. Asküt ise, "Benim Nazilli Belediyespor'dan bir kör kuruş bile alacağım yok" diye konuştu.

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