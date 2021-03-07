Nazilli'ye Hasan'dan kötü haber
07.03.2021 13:15
Misli.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son haftalarda yaşadığı puan kayıplarına rağmen üçüncü sırada yer alıp şampiyonluk yarışını sürdüren Nazilli Belediyespor'a orta saha oyuncusu Hasan Yurtseven'den kötü haber geldi.
Misli.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son haftalarda yaşadığı puan kayıplarına rağmen üçüncü sırada yer alıp şampiyonluk yarışını sürdüren Nazilli
Belediyespor'a orta saha oyuncusu Hasan Yurtseven
'den kötü haber geldi.
Sol diz dış menüsküsünde yırtık tespit edilen 19 yaşındaki futbolcu sezonu kapattı. Geçen hafta antrenmanda ağrı hissedip MR'ı çekilen futbolcunun yarın ameliyat olacağı açıklandı. Tokatspor deplasmanının hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlılarda futbolcular, Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki Köprübaşı İlk ve Ortaokulu'nun başlattığı, "İyilik Mesafe Tanımıyor" kampanyasına destekte bulundu.
- Aydın
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