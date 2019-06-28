Nazilli'ye özel posta pulu bastırıldı
1 saat önce
Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, ilçenin tanıtımına katkı sağlamak için Nazilli'ye özel posta pulu bastırdı.
Nazilli
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 02:42 Kaynak: İHA
Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan
, ilçenin tanıtımına katkı sağlamak için Nazilli'ye özel posta pulu bastırdı.
Nazilli Belediyesi ve PTT
Nazilli Merkez
Müdürlüğü işbirliği ile Nazilli'ye özel posta pulu bastırıldı.
Gıdı Gıdı Treni fotoğrafının bulunduğu pulların ilçenin tanıtımına büyük katkı sağlayacağını söyleyen Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan
; "2 çeşit olmak üzere toplam 600 adet posta pulu bastırdık. Üzerinde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk
tarafından 1937 yılında açılan Sümerbank
Basma Fabrikası'nda çalışan işçileri taşımak için kullanılan Gıdı Gıdı Treni'nin fotoğrafı bulunuyor. Hem kültürel değerlerimizin yaşatılması, hem de ilçemizin tanıtımının sağlanması için böyle bir adım attık. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı. - AYDIN
Son dakika! MİT TIR'larının durdurulmasına ilişkin davada karar verildi
Yılın tabanca ödülü Türk markası Canik'e verildi
Rusya Lideri Putin ve ABD Lideri Trump, Türkiye'yi konuştu
İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı ve tüm yardımcıları istifa etti