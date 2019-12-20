Nazilli'ye özgü yerel ürünler satış tesisi için ilk adım atıldı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Nazilli'ye özgü yerel ürünler satış tesisi için ilk adım atıldı - Son Dakika Ekonomi

Nazilli'ye özgü yerel ürünler satış tesisi için ilk adım atıldı

6 saat önce

Nazilli Belediyesi ile Ziraat Odası arasında imzalanan protokol kapsamında Sevindikli Mahallesi'nde bulunan 5 bin metrekare alanda Nazilli'ye özgü yerel ürünler satış tesisi yapılacak.

Nazilli'ye özgü yerel ürünler satış tesisi için ilk adım atıldı, System.String[]

Nazilli Belediyesi ile Ziraat Odası arasında imzalanan protokol kapsamında Sevindikli Mahallesi'nde bulunan 5 bin metrekare alanda Nazilli'ye özgü yerel ürünler satış tesisi yapılacak.


Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ve Ziraat Odası Başkanı Necdet İzgü, Sevindikli Mahallesi girişinde bulunan 5 bin metrekare alana Nazilli'ye özgü yerel ürünler satış tesisi yapılması için protokol imzaladı.


Protokole ilişkin açıklama yapan Başkan Özcan; "Sevindikli Mahallemizde belediye hizmet alanı olarak işaretli olan bir bölge. Ancak mülkiyeti hazineye ait. Kaymakamımıza teşekkür ediyoruz. Belediyemiz ile Ziraat Odamızın ortaklaşa hayata geçirdiği bir proje olacak. Kaymakamlığımıza ve Ziraat Odamıza ait bir satış noktası yapılacak ve geri kalan kısımlar belediyemizin kullanımında olacak. Nazillimize özgü yöresel ürünlerin tanıtıldığı, vatandaşlarımızın kıyı bölgelerimizden iç bölgelere giderken rahatlıkla uğrayıp konaklayabilecekleri ve bölgemizde yetişmiş tescilli ürünleri alarak memleketlerine dönebilecekleri bir yer olacak. Ekonomik şartlarımızı hızlıca el verir hale getirip oradaki satış noktasını kooperatifimizle beraber dönüştürmek istiyoruz" dedi.


Tesisin yapılmasıyla ilçe ekonomisine ciddi katkı sağlanacağını söyleyen Başkan İzgü; "Önemli olan yöremizde üretilen ürünlerin tanıtımının yapılması. Belediye başkanımızla görüşerek bir takım düzenlemeler yaptık. İlçemizde doğal olarak yetişen envai çeşit ürün var. İlçemiz uzun yaşamın merkezi. Önemli olan uzun yaşamın yanı sıra insanların sağlıklı olması. Nazillimizdeki 95 yaşındaki dedelerimiz ninelerimiz hala tarlada bahçede çalışıyor. Bu ürünlerimizin satışını söz konusu alanlarda yaparsak ilçemiz karayolundan geçen insanlar yıllık ihtiyaçlarını Nazillimizden karşılar. Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Nazillimize ve çiftçimize çok büyük katkılar sağlayacak olan bu tesisi kısa sürede hayata geçireceğimize inanıyoruz" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Nazilli, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 09:42 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Erdoğan, Katar Emiri'nin annesinin Kanal İstanbul bölgesinden arazi aldığı eleştirilerine yanıt verdi
Erdoğan sinyali verdi! Faiz indirimleri devam edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'ye resti çekti: Biz de kendi yaptırımlarımızı uygularız Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Simit Sarayı olayı kapandı

Son Dakika Haberleri
15:58 Erdoğan, Katar Emiri'nin annesinin Kanal İstanbul bölgesinden arazi aldığı eleştirilerine yanıt verdi - Son Dakika Ekonomi
15:56 BIST/Atilla: Entegre raporlama için elimizden gelen desteği vereceğiz - Son Dakika Ekonomi
15:54 Telekomünikasyon gelirlerinin yıl sonunda 15,4 milyar TL olması bekleniyor - Son Dakika Ekonomi
15:45 TÜRKTOB Başkanı Akcan: Sertifikalı olmayan tohumun ticaretine karşıyız - Son Dakika Ekonomi
15:40 Avrupa otomotiv pazari 2019 yılı Kasım ayı sonunda yüzde 0,1 arttı. - Son Dakika Ekonomi
15:18 Erdoğan sinyali verdi! Faiz indirimleri devam edecek - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2019 16:05:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Nazilli'ye özgü yerel ürünler satış tesisi için ilk adım atıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]