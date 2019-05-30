Son Dakika Haberleri: Nazilli Ziraat Odası'ndan Başkan Çerçioğlu'na ziyaret
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Nazilli Ziraat Odası'ndan Başkan Çerçioğlu'na ziyaret

1 saat önce

Nazilli Ziraat Odası Yönetim Kurulu, oda başkanı Necdet İzgü önderliğinde Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na nezaket ve hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Nazilli Ziraat Odası'ndan Başkan Çerçioğlu'na ziyaret, System.String[]
Nazilli Ziraat Odası Yönetim Kurulu, oda başkanı Necdet İzgü önderliğinde Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na nezaket ve hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Oda yöneticileri Başkan Çerçioğlu'na başarılı çalışmalarının devamını dilerken, görüşmede Nazilli'de ve Aydın genelinde tarımın daha da geliştirilebilmesi için karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede Cumhuriyet Halk Partisi Nazilli İlçe Başkanı Serkan Sevim de hazır bulundu.

Başkan Çerçioğlu, Nazilli Ziraat Odası Başkanı Necdet İzgü'ye ve oda yönetimine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 01:35 Kaynak: İHA
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