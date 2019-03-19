Son Dakika Haberleri: Nazilliler Yerel Fideleri Başkan Çerçioğlu'nun Elinden Aldı

Nazilliler Yerel Fideleri Başkan Çerçioğlu'nun Elinden Aldı

1 saat önce

Aydın Büyükşehir Belediyesi, tarafından sahip çıkılan ata tohumlarından yetiştirilen fidelerin dağıtımları devam ediliyor.

Nazilliler Yerel Fideleri Başkan Çerçioğlu'nun Elinden Aldı, System.String[]
Aydın Büyükşehir Belediyesi, tarafından sahip çıkılan ata tohumlarından yetiştirilen fidelerin dağıtımları devam ediliyor.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu Nazilli'de yerel fidelerden dağıtırken "Yerel tohum özgürlüktür. Yerel tohumlarımıza sahip çıkmaya ve vatandaşlarımıza bu tohumlardan elde ettiğimiz fideleri dağıtmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Nazilli'de de vatandaşlara binlerce yerel fide dağıtılırken fide dağıtımları Aydın'ın 17 ilçesinde devam edecek. Yerel tohumun özgürlük olduğunun altını çizen Başkan Çerçioğlu "Ata tohumlarına sahip çıkmaya ve yerel fide dağıtmaya 4 yıl önce başladık. Aydın'ın 493 köyünde ninelerimizin sandıklarında sakladıkları tohumları aldık, sağ olsunlar onlar da verdiler. Aydın'ın yok olmak üzere olan 200 yerli tohumu vardı bunları kurtardık. Tohum bankasını kurup bu tohumlarımıza sahip çıktık. Vatandaşlarımıza da her yıl bu fidelerimiz dağıtıyoruz" diye konuştu.

Fideleri yetiştirmek tarla, bahçe ihtiyacı olmadığını söyleyen Başkan Çerçioğlu vatandaşların balkonlarında saksılarda da bu fideleri dikerek yerel tohumlara sahip çıkabileceklerini söyledi.

Nazilli'deki fide dağıtımına Başkan Çerçioğlu'nun yanı sıra İYİ Parti Nazilli Belediye Başkan Adayı Kürşat Engin Özcan, CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, CHP Aydın İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Özdemir de yer aldı.

Fidelerden almak isteyen vatandaşlar izdiham oluştururken yerel tohumlara sahip çıktığı için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 07:08 Kaynak: İHA

Nazilli, Aydın, Güncel
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