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Nazillili amatör telsizciler afetlere hazır - Son Dakika

Nazillili amatör telsizciler afetlere hazır

24.09.2021 21:41

- Nazillili amatör telsizciler afetlere hazır Aydın'ın Nazilli ilçesinde bu yıl yaşanan doğal afet ve yangınlarda gösterdikleri üstün gayretlerle görünmez kahramanlar olarak dikkat çeken Amatör Telsizciler hem ekipmanları hem de bedenen yaptıkları desteklerle büyük takdir topladı.

- Nazillili amatör telsizciler afetlere hazır

AYDIN - Aydın'ın Nazilli ilçesinde bu yıl yaşanan doğal afet ve yangınlarda gösterdikleri üstün gayretlerle görünmez kahramanlar olarak dikkat çeken Amatör Telsizciler hem ekipmanları hem de bedenen yaptıkları desteklerle büyük takdir topladı. 7 gün 24 saat göreve hazır olmak için gündüz işlerinde olmalarına rağmen akşamları çalışmalarını yürüten TRAC ekibini ziyaret eden Başkan Özcan, başarılı çalışmalarından dolayı ekip üyelerine teşekkür etti.

Gündüzleri işlerinin başında olan ve geceleri de her türlü afet ve olumsuz koşullara karşı kesintisiz iletişimi sağlamak ve resmi ekiplere destek olmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti Nazilli Şubesi Üyeleri afet durumlarında hazır olabilmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

TRAC'ın Nazilli Sümerpark alanı içerisinde bulunan çalışma ofisini ziyaret eden Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, ekip üyelerine büyük gayret ve desteklerinden dolayı teşekkür etti. Binayı gezen Başkan Özcan, ekibin afetlerde her an nasıl hazır olabildiğini TRAC Nazilli Şube Başkanı Uzay Tok'dan bilgi alarak öğrendi. Ulusal ve Uluslararası haberleşme sistemleri hakkında bilgi alan Başkan Özcan, afetlerde haberleşmenin önemini Nazilli ve çevre ilçelerinde meydana gelen sel ve yangın felaketlerinde bir kez daha öğrendiklerini belirtti. Başkan Özcan, TRAC Nazilli Şube çağrı kodu olan YM4KL kullanarak Antalya Bölgesinde görev yapan TRAC üyeleri ile telsiz görüşmesi yaparak özellikle yangınlarda gösterdikleri büyük fedakarlıklardan dolayı teşekkür etti. Başkan Özcan, "Özellikle afet dönemlerinde haberleşme büyük önem arz ediyor. Bunu çok yakın zamanda bölgemizde yaşadığımız yangınlarda gördük. GSM şebekelerinin hizmet veremediği yerlerde telsizle haberleşme çok önemli. Arkadaşlarımızla beraber sahada hem telsizle haberleşmenin önemini hem de yardımlaşmanın, gönüllü olmanın önemini bir kez daha gördük. Bizler afetlere karşı hazırlıklı olmak için bundan sonra çağın gerektirdiği şekilde, modern ekipmanlarla ve koordineli şekilde hazırlıklı olacağız. Bir daha yangın ve sel gibi afetlerle karşılaşmamak dileğiyle" dedi.

TRAC Nazilli Şube Başkanı Uzay Tok, yaptığı bilgilendirmede Amatör Telsizciliğin öneminden söz etti. Tok, "Yangın gibi birçok afette bizlerle birlikte olan ve mücadele eden Belediye Başkanımız bizleri ziyaret etti. Çalışmalarımızı yerinde inceledi. Kendisine duyarlı davranışından ve sahada bizlere olan desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Nazilli için neler yapabiliriz, afetlere karşı nasıl hazır olabilirizi dert edinen dernek üyelerimizle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. TRAC Üyesi dernek ve cemiyet üyelerimizle sürekli olarak altyapımızın güçlenmesi için birbirimizle diyalog halindeyiz. TRAC, Türkiye afet müdahale planında haberleşme hizmet grubu çözüm ortağıdır. Şu anda kullanmakta olduğumuz haberleşme sistemlerini afet durumlarında kamu yararına hizmete sunan bir dernek statüsündeyiz. Yangın ve sel durumlarında bölgelerin zor koşullarda olması nedeniyle GSM altyapısının çöktüğü durumlarda telsiz sistemlerimiz kesintisiz bir şekilde haberleşme altyapısı sağlamaktadır. Afet koordinasyonunda en önemli etken haberleşmenin kesintisiz olmasıdır. Bu önemli amaca hizmet eden derneğimiz her geçen gün daha da güçlenerek çalışmalarına devam etmektedir. Bizler gönüllü olarak tüm kamu kurum ve kuruluşlarına afetlerde başta olmak üzere afetlere hazırlık aşamasında da destek vermekteyiz. Bu kapsamda işbirliğimiz devam ettiği gibi gönüllü olacak vatandaşlarımıza da derneğimize üye olmalarını ve amatör telsizciliği mutlaka öğrenmelerini istiyoruz" dedi.

Nazillili amatör telsizciler afetlere hazır
Nazillili amatör telsizciler afetlere hazır
Nazillili amatör telsizciler afetlere hazır
Nazillili amatör telsizciler afetlere hazır

Nazilli, Türkiye, Yangın, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Nazillili amatör telsizciler afetlere hazır - Son Dakika


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