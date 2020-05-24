Nazillili çift, kirpi yavrusuna sahip çıktı - Son Dakika

Nazillili çift, kirpi yavrusuna sahip çıktı

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, Fatma (47) ve İlhami Karakoç (49) çifti, evlerinin bahçesinde buldukları 7 yavru kirpiden hayatta kalan sonuncusu için seferber oldu.

Nazillili çift, kirpi yavrusuna sahip çıktı, System.String[]

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, Fatma (47) ve İlhami Karakoç (49) çifti, evlerinin bahçesinde buldukları 7 yavru kirpiden hayatta kalan sonuncusu için seferber oldu. Aile, '7' adını verdikleri ve üzerine titredikleri kirpiyi şırıngayla besliyor.

Nazilli ilçesine bağlı Yeşil Mahallesi'nde oturan iki çocuk annesi Fatma ve eşi İlhami Karakoç, 17 Mayıs'ta evlerinin arkasında yer alan bahçeyi temizlerken yeni doğmuş 7 kirpi buldu. Çevrede araştırmalarına rağmen yavruların anneleri ise bulunamadı. Çiftin çabalarına rağmen yavrulardan 6'sı öldü. Hayatta kalan son yavruya '7' adını veren çift, bu kirpiyi hayatta tutmayı başardı. Aile fertleri, üzerine titredikleri kirpiyi şırıngayla besliyor.

'ONU YAŞATMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Sokakta zarar görmemesi için kirpiyi evde beslediklerini berten Fatma Karakoç, "Onu yaşatmaya çalışıyoruz. İnternetten araştırma yapıyoruz. Türkiye'de kirpi maması yok. Krema, süt ve yumurtadan mama yaptım. O mamayla besliyoruz. 24 saatte bir mamayı değiştiriyoruz. Buzdolabında koruyoruz. Vücut ısısını da koruyoruz. Bunu da sıcak su torbasıyla yapıyoruz. Evimizin de sıcak olabilecek en sakin odasında köşesinde bulunduruyoruz. Bu kirpi yavrusu bizim hayatımıza da ayrı bir renk kattı. Umarım yaşar. Şu anda sağlık durumu gayet iyi. Çok iyi gidiyor. İlerleyen zamanlarda veteriner kontrollerimizi yaptıracağız. Gözleri açıldığında, kulakları da duymaya başladığında artık normal bir kirpi olacak. Gözleri 15 gün sonra açılacak, kulakları da 2 ay sonra açılacak duymaya başlayacak. Biz evde 6 kişiydik. Kirpimizle birlikte 7 kişi olduk. 4 kişi biz aile olarak, 1 tane muhabbet kuşumuz var. Daha sonra 1 sokak kedisini sahiplendik. O da büyüdü. Şu anda da bu kirpi yavrusuna sahiplendik. Onu da yaşatmaya çalışıyoruz. İnşallah yaşayacak ömrü de uzun olsun" dedi.

Çiftin çocukları Canberk Karakoç (26) ise, "Ben üniversite öğrencisiyim. Eve gelene kadar haberim yoktu kirpiden. Önce şaşırdım. Daha önce hiç yakından görmemiştim. Çok sevimli. Yaşaması için elimizden geleni yapıyoruz. Şu anda sağlık durumu gayet iyi. İnşallah böyle seyreder ve büyür" diye konuştu.


Nazilli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.05.2020 08:34 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Nazillili çift, kirpi yavrusuna sahip çıktı - Son Dakika

Son Dakika

Genç milyarder, yatak pozlarıyla milyonları kendine hayran bıraktı 3 buçuk aylık hamilen olan Sinem son haliyle beğeni rekoru kırdı Sadece sosyal medya paylaşımlarından aylık 600 bin lira kazanıyor Dominik'te bulunan Acun Ilıcalı Ramazan ayında yoksul aileleri unutmadı Çıplak pozlarıyla bir döneme damga vuran mankenden buruk bayram mesajı Yılmaz Erdoğan, Ersin Korkut'a köpeği Mess'in ölüm haberini nasıl verdiğini anlattı Sıla, daha önce yaşadığı Instagram canlı yayın kazasıyla dalga geçti İkili mücadelede Acun'u deviren Aycan'dan net mesaj: Sahada iyi durun Survivor Sercan'dan Beşiktaşlı yıldızla ilgili itiraf: Ona başkanım diyorum Survivor Nisa'nın herkes uyurken kamera karşısında yaptığı mimikler herkesi güldürdü Bir ülke şokta! Güzellik yarışmasının finalisti canına kıydı Düşen uçakta bulunan model Zara Abid yaşıyor mu? Pakistan medyası ikiye bölündü Trump'ın cinsel içerikli film yıldızı yasak aşkı, meslek değiştiriyor Eniştesine şaka yapmak için video çeken Yasemin Seyidoğlu, sosyal medyada fenomen oldu Mustafa Topaloğlu'ndan annesini kaybeden Bülent Ersoy'u kızdıracak sözler
3 buçuk aylık hamile olan Sinem Kobal, bayram pozuyla beğeni rekoru kırdı 3 buçuk aylık hamile olan Sinem Kobal, bayram pozuyla beğeni rekoru kırdı         
14:41
Semih Şentürk'ün bıyıklı hali 'Yeniköy Kasabı' lakabı takılan eski Beşiktaşlı Del Bosque'ye benzetildi Semih Şentürk'ün bıyıklı hali 'Yeniköy Kasabı' lakabı takılan eski Beşiktaşlı Del Bosque'ye benzetildi         
14:33
Afyonkarahisar'da skandal görüntü! Ambulansa taş atıp polisin başına kürekle vurdu Afyonkarahisar'da skandal görüntü! Ambulansa taş atıp polisin başına kürekle vurdu         
14:12
Yunanistan, Türk teknesine saldırdı! Bakan Akar'dan çok sert mesaj: Sabrımıza rağmen tacizlerin izahı mümkün değil Yunanistan, Türk teknesine saldırdı! Bakan Akar'dan çok sert mesaj: Sabrımıza rağmen tacizlerin izahı mümkün değil         
14:12
Kılıçdaroğlu'ndan minareden müzik tartışmasında Erdoğan'a yanıt: Faili bulmak yerine bize saldırıyorsan, sen yaptın demektir Kılıçdaroğlu'ndan minareden müzik tartışmasında Erdoğan'a yanıt: Faili bulmak yerine bize saldırıyorsan, sen yaptın demektir         
13:53
Survivor Sercan'dan Beşiktaşlı yıldızla ilgili itiraf: Ona başkanım diyorum Survivor Sercan'dan Beşiktaşlı yıldızla ilgili itiraf: Ona başkanım diyorum         
13:47
Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, aylık kazancı ile dudak uçuklattı Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, aylık kazancı ile dudak uçuklattı         
13:38
New York Times, koronavirüsten ölen 100 bin kişinin ismini paylaştı New York Times, koronavirüsten ölen 100 bin kişinin ismini paylaştı         
13:28
Anneliğin ne olduğunu en iyi anlatan video! Tavuk, kobraya fırsat vermedi Anneliğin ne olduğunu en iyi anlatan video! Tavuk, kobraya fırsat vermedi         
13:08
Juventus, Dortmundlu Haaland'ı 75 milyon euro ödeyerek renklerine bağlamayı planlıyor Juventus, Dortmundlu Haaland'ı 75 milyon euro ödeyerek renklerine bağlamayı planlıyor         
13:08
Milli boksör, birlikte yaşadığı kız arkadaşını göğsünden bıçaklayıp öldürdü Milli boksör, birlikte yaşadığı kız arkadaşını göğsünden bıçaklayıp öldürdü         
13:01
Döviz alımlarında vergi 5 kat arttı: Her 100 dolarda, 1 dolar vergi vereceğiz Döviz alımlarında vergi 5 kat arttı: Her 100 dolarda, 1 dolar vergi vereceğiz         
12:46
Fenerbahçe'ye transfer vaadiyle kandırıldığını iddia eden Çaykur Rizesporlu Traore isyan etti: Kariyerim mahvoldu Fenerbahçe'ye transfer vaadiyle kandırıldığını iddia eden Çaykur Rizesporlu Traore isyan etti: Kariyerim mahvoldu         
12:43
Trump'ın golf keyfine, ABD'de 100 bine yakın can alan koronavirüs salgını da engel olamadı Trump'ın golf keyfine, ABD'de 100 bine yakın can alan koronavirüs salgını da engel olamadı         
12:14
Kovid-19'un sosyal hayata etkisini Polis Akademisi raporladı: Evdeki hırsızlık azaldı, aile içi şiddet arttı Kovid-19'un sosyal hayata etkisini Polis Akademisi raporladı: Evdeki hırsızlık azaldı, aile içi şiddet arttı         
12:07
İngiliz rock yıldızı Gallagher, beğenmediği Manchester City formasını İngiliz rock yıldızı Gallagher, beğenmediği Manchester City formasını "Tasarlayan ilk uçakla Wuhan'a gitmeli" diyerek eleştirdi         
12:04
Bayramlık ayakkabılarını başucuna koyup uyuyan çocuklardık biz! Bu kez sahiden 'Nerede o eski bayramlar?' Bayramlık ayakkabılarını başucuna koyup uyuyan çocuklardık biz! Bu kez sahiden 'Nerede o eski bayramlar?'         
11:59
Türkiye'de koronavirüs salgınının seyri değişiyor! Herkesin yüzünü güldürecek kritik tarih 11 Haziran Türkiye'de koronavirüs salgınının seyri değişiyor! Herkesin yüzünü güldürecek kritik tarih 11 Haziran         
11:22
MHP Lideri Bahçeli, yayımladığı bayram mesajında Siyasi Partiler Kanunu'ndaki değişiklik çağrısını yineledi MHP Lideri Bahçeli, yayımladığı bayram mesajında Siyasi Partiler Kanunu'ndaki değişiklik çağrısını yineledi         
11:11
19 Mayıs ile 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan'dan imalı bayram mesajı: Kurban Bayramı'nız mübarek olsun 19 Mayıs ile 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan'dan imalı bayram mesajı: Kurban Bayramı'nız mübarek olsun         
10:50
Prof. Dr. Ali Satar salgında yeni tehlikeye dikkat çekti: Sinek ve böcekler koronavirüsü taşıyabilir Prof. Dr. Ali Satar salgında yeni tehlikeye dikkat çekti: Sinek ve böcekler koronavirüsü taşıyabilir         
10:36
Manken Ece Gürsel'den buruk bayram mesajı: Ben bayram kutlamayı 5 yıl önce bıraktım Manken Ece Gürsel'den buruk bayram mesajı: Ben bayram kutlamayı 5 yıl önce bıraktım         
10:25
35 gündür vaka görülmeyen Bingöl'de, il dışından gelenler virüs bulaştırdı 35 gündür vaka görülmeyen Bingöl'de, il dışından gelenler virüs bulaştırdı         
10:15
Galatasaraylı futbolcu Falcao'nun sol ayağıyla çektiği, kaleyi bulan 6 şuttan 5'i gol oldu Galatasaraylı futbolcu Falcao'nun sol ayağıyla çektiği, kaleyi bulan 6 şuttan 5'i gol oldu         
10:08
Devlet Başkanı Bolsonaro'nun kabine toplantısında 34 kez küfrettiği video kasedi basına sızdırıldı Devlet Başkanı Bolsonaro'nun kabine toplantısında 34 kez küfrettiği video kasedi basına sızdırıldı         
09:58
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! 3 şehrimizde yasaklar daha geç kalkacak Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! 3 şehrimizde yasaklar daha geç kalkacak         
09:52
İkili mücadelede Acun'u deviren Aycan'dan net mesaj: Sahada iyi durun İkili mücadelede Acun'u deviren Aycan'dan net mesaj: Sahada iyi durun         
09:41
Galatasaray'ın istediği Mert Çetin için Fenerbahçeli Emre Belözoğlu devreye girdi Galatasaray'ın istediği Mert Çetin için Fenerbahçeli Emre Belözoğlu devreye girdi         
09:37
"Nerede o eski bayramlar" sözü bu bayram gerçek oldu         
09:16
Genç milyarder Kylie Jenner'dan 'Fanteziye aşık biri' notuyla iddialı pozlar Genç milyarder Kylie Jenner'dan 'Fanteziye aşık biri' notuyla iddialı pozlar         
09:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2020 15:08:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Nazillili çift, kirpi yavrusuna sahip çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]