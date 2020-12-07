Nazillili eczacı Korona virüse yenildi - Son Dakika

Aydın'ın Nazilli ilçesinde eczacı Rıdvan Mutlu Korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Üzüntüleirnin büyük olduğunu belirten Aydın Eczacı Odası başkanı Sefa Karaarslan, yayınladığı taziye mesajında Aydın'da virüs nedeniyle kaybettikleri meslektaşına rahmet diledi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs can almaya devam ediyor. Nazilli ilçesi Yeşil Mahalle'de eczacılık yapan Derya Eczanesi sahibi 64 yaşındaki Rıdvan Mutlu geçtiğimiz günlerde rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan Mutlu'ya Korona virüs şüphesi ile test yapıldı. Test sonucu pozitif çıkan eczacı hastanede tedavi altına alındı. Doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan Mutlu, hayatını kaybetti.

Aydın'da Korona virüs nedeniyle ilk eczacı kaybını yaşadıklarını ve üzüntülerinin büyük olduğunu belirten 21. Bölge Eczacı Odası başkanı Sefa Karaarslan, herkesi tehdit eden bu virüs sağlık camiasında hizmet verenleri daha çok tehdit ediyor. Maalesef meslektaşımızı bu virüs nedeniyle kaybettik. Herkesin maske, mesafe ve hijyen kurallarına daha sıkı uymasını tavsiye ediyoruz" dedi. - AYDIN