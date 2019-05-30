Nazillili elektrikçiler kargolarını ucuza taşıtacak

Nazilli Elektrikçiler Odası, üyelerinin kargo masraflarına katkı sağlamak amacıyla özel bir taşımacılık firmasıyla işbirliği protokolü imzaladı.

Nazilli Elektrikçiler Odası, üyelerinin kargo masraflarına katkı sağlamak amacıyla özel bir taşımacılık firmasıyla işbirliği protokolü imzaladı.



Nazilli'de 1967 yılında kurulan ve bugün 36 ayrı meslek grubunun bir araya gelmesiyle 460 üyeli büyük bir sivil toplum kuruluşuna dönüşen Nazilli, Elektrik, Elektronik, Sıhhi Tesisat, Saat, Radyo Tamirciliği, Fotoğraf, Klima, Sondaj ve Benzerleri Esnaf Sanatkarlar Odası Üyeleri bundan böyle kargolarını daha uyguna taşıtacak. İlçenin köklü kargo firmaları arasında yer alan ve dünya çapında marka olan özel bir kargo firması ile protokol imzalayan oda üyeleri, yaklaşın 10 kat daha ucuza taşıtacakları kargoları sayesinde girdilerini de azaltarak rekabet güçlerini büyük oranda artıracak. Nazilli Elektrikçiler Odası Başkanı Mehmet Akyol, Oda sekreteri Teoman Kılınç ve Kargo Şirketinin Nazilli Acente Sahibi İsmail Bilir, tarihi sayılabilecek protokol için karşılıklı imza attılar.



Nazilli Elektrikçiler Odası Başkanı Mehmet Akyol, oda menfaatlerini her zaman ön planda tutmaya gayret ettiklerini ifade ederek, "Odamıza kayıtlı 460 üyemi var. İstanbul ve diğer ilerideki büyük firmalarla rekabet gücüne sahip olabilmemiz ve müşterilerimize uygun fiyatlarla hizmet verebilmemiz için en önemli maliyetler arasında yer alan kargo ücretlerini girişimlerimiz sonucu yapılan protokolle çok büyük ölçüde düşürmeyi başardık. Kargo ücretlerinin yanı sıra akaryakıt, sağlık, yabacı dil eğitimi ve diğer maliyetler konusunda da protokoller yaparak üyelerimizin rekabet gücünü artırmaya devam ediyoruz" dedi. - AYDIN

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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