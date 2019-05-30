Nazillili iş adamlarından Başkan Çerçioğlu'na ziyaret
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Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu, oda başkanı Nuri Arslan önderliğinde Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na nezaket ve hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu, oda başkanı Nuri Arslan önderliğinde Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na nezaket ve hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 01:30 Kaynak: İHA
Görüşmede Başkan Çerçioğlu Nazillili işadamlarıyla Aydın'da ticari hayatın daha da geliştirilmesi için karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Oda yöneticileri Başkan Çerçioğlu'nun başarılı çalışmalarının devamını diledi.
Ziyarette Arslan'a, Nazilli Ticaret Odası Meclis Başkanı Gürdal Yüzügüler, genel koordinatör Eray Rüştü Taka ve meclis üyeleri Naci Maden, Suat İşbilen ile Birol Karadağlı eşlik etti.
Görüşmede Cumhuriyet Halk Partisi Nazilli İlçe Başkanı Serkan Sevim de hazır bulundu.
Başkan Çerçioğlu, Nazilli Ticaret Odası Başkanı Nuri Arslan'a ve oda yönetimine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. - AYDIN
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