Son Dakika Haberleri: Nazillili kadınlar iftarda buluştu
Son Dakika Güncel Haber

Nazillili kadınlar iftarda buluştu

1 saat önce

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 2012 yılında eğitimci kadınlar tarafından kurulan ve eğitimci eşlerinin de üye olduğu ilçenin ilk ve tek kadın derneği üyeleri, aileleri ile birlikte iftar yemeğinde bir araya geldi.

Nazillili kadınlar iftarda buluştu, System.String[]
Aydın'ın Nazilli ilçesinde 2012 yılında eğitimci kadınlar tarafından kurulan ve eğitimci eşlerinin de üye olduğu ilçenin ilk ve tek kadın derneği üyeleri, aileleri ile birlikte iftar yemeğinde bir araya geldi.

İlçe genelinde yaptıkları sosyal ve kültürel faaliyetleri ile kadınlar başta olmak üzere tüm bölge halkının da takdirini kazanan kadınlar, ilçenin en önemli yöresel lezzetleri arasında yer alan Nazilli Pidesi ile iftarlarını açtı.

Nazilli Turkuaz Kadınlar Derneği Başkanı Fatma Ergün ve diğer kadın üyelerin ev sahipliğinde Dernek binasında bir araya gelen Nazilli Esnaf ve Sanatkarlar, Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Dursun Öztunç, Türk Eğitim Sen Nazilli Şube Temsilcisi Olgun Ergün, Nazilli Ülkü Ocakları Eski Başkanlarından Ahmet Kaya, dernek üyesi kadınların öğretmen eşleri ve çocukları iftarlarını meşhur Nazilli Pidesi ile açtı.

Dernek Başkanı Fatma Ergün, kuruldukları günden bu yana geçen yaklaşık 8 ilçe ve bölgenin kültürel değerlerine katkıda bulunmak adına birçok projeye imza attıklarını ifade ederek, "Dernek olarak en önemli amacımız olan paylaşmak, kaynaşmak duyguları ile özellikle de Ramazan Ayı'nın o güzel atmosferinde yine bir araya geldik. Çocuklarımızla ve çevremizle o güzel atmosferi hep birlikte yaşamayı istedik. Çünkü kültürümüzü gelecek nesillere çocuklarımızla aktaracağız. Özellikle de Nazilli'mizin en meşhur lezzetleri arasında ilk sıralarda yer alan Nazilli Pidemizle iftarımızı açtık. Aynı zamanda da kadına dair, kadınla ilgili her konuda, sosyal, kültürel, eğitim, ekonomi gibi bütün bu alanlarda çalışıyoruz. Tüzüğümüz gereği de ikinci önemli alanımız olan Türk Dünyası ile gönül bağlarımızı güçlendirmek adına Azerbaycan kadınlarıyla da gönül bağımızı kurduk. Kadınlarımızla ilgili eğitimden ev ekonomisine desteğe kadar her alanda faaliyetlerimiz sürüyor" dedi.

Son olarak yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle bir de mesaj veren Başkan Ergün, "Tüm Türk dünyamızın ve kadınlarımızın Ramazan bayramını şimdiden kutluyorum" dedi.

Türk Eğitim Sen Nazilli Şube Temsilcisi Olgun Ergün, Nazilli Ülkü Ocakları Eski Başkanlarından Ahmet Kaya ve Nazilli Esnaf ve Sanatkarlar, Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Dursun Öztunç da konuşmalarında derneğin faaliyetlerinin kendilerini çok mutlu ettiğini ve her zaman da desteğe hazır olduklarını söylediler. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 09:43 Kaynak: İHA
Nazilli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Patrondan çalışanlarına "ayağa kalkmadın" dayağı! Meyve bıçağını sevgilisinin kalbine sapladı! "Ölmemek için yaptım" dedi 3 yaşındaki kız çocuğuna ilaç dayağı kamerada Galatasaraylı Muğdat Çelik, Sivasspor yolunda!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.5.2019 11:18:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nazillili kadınlar iftarda buluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]