Son Dakika Haberleri: Nazillili Karateciler Madalya Avında

Nazillili Karateciler Madalya Avında

27 dakika önce

Nazillili Karateciler kuşak töreninde siyah kuşaklarını kuşandı ve Isparta'da yapılacak olan müsabakaya hazırlandı.

Nazillili Karateciler Madalya Avında, System.String[]
Nazillili Karateciler kuşak töreninde siyah kuşaklarını kuşandı ve Isparta'da yapılacak olan müsabakaya hazırlandı. Karate Antrenörü Mustafa Özsun tarafından hazırlanan Nazilli Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü sporcularının amacı ise Isparta'daki grup müsabakalarından madalya ile ilçeye dönmek.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde ikamet eden 5. Kademe 7. Dan Karate Teknik Direktörü 37 yıllık Karateci Mustafa Özsun, siyah kuşak almaya hak kazanan sporcuları için düzenledikleri törenin ardından Isparta'da yapılacak olan Kumite Bölge Şampiyonası için son hazırlıkları tamamladıklarını söyledi. Öncelikle sporcuların çalışmasında ve müsabakalara hazırlanmasında büyük destek veren Gençlik Hizmetleri Nazilli İlçe Müdürü Güven Eker'e teşekkür eden Özsun, "Milli Eğitim Bakanlığı Liseler arası gençler Kumite şampiyonasında 62 kiloda Aydın birincisi olan Nazillili sporcumuz Hüseyin Menteş, Isparta'da yapılacak olan gruplar Kumite şampiyonasında Aydın'ı temsil edecek. Öğrencimizin 09-10 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak olan şampiyonadan madalyayla dönmesini bekliyoruz. Gençlerimizin kötü alışkanlıklarından uzak kalmaları ve sporcu olarak topluma faydalı birer birey olmalarını sağlamak için çalışmalarımız sürecek. Tüm gençlerimizi spor yapmaya davet ediyorum" dedi.

Isparta'dan madalya ile döneceğini ifade eden genç sporcu Hüseyin Menteş, "Ailem ve hocamın desteğiyle il şampiyonu oldum. Bundan sonraki hedefim Gruplarda iyi derece elde ederek Türkiye şampiyonasına katılmak ve Nazilli başta olmak üzere Aydınımızın adını başarı listesine yazdırmak" dedi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 02:06 Kaynak: İHA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kendisini Hastanelik Eden Eski Eşini Duruşma Salonunda Gören Kadın Baygınlık Geçirdi Galatasaray'da Önümüzdeki Sezonun İlk Transferi Trezeguet Olacak

Sırp Basını Jelena Karleusa Tarafından Aldatılan Dusko Tosic'in Model Vladana Railic ile İlişkisi Olduğunu Yazdı Şampiyon Rus Boksör Alexander Kostromin Öldürüldü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.2.2019 14:33:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nazillili Karateciler Madalya Avında
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]