Nazillili merhum gazeteciler mezarları başında anıldı - Son Dakika

Nazillili merhum gazeteciler mezarları başında anıldı

08.01.2021 14:07
Nazillili merhum gazeteciler mezarları başında anıldı, System.String[]

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle düzenlenen etkinliklerde merhum gazeteciler de unutulmadı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle düzenlenen etkinliklerde merhum gazeteciler de unutulmadı. İlçede görev yapmış ve hayatını kaybetmiş gazeteciler çelenk sunma programının ardından mezarları ziyaret edildi.

Korona virüs tedbirleri altında Nazilli İstasyon Meydanındaki Atatürk Anıtında düzenlenen törenin ardından Eğriboyun ve Evranlı Aile Mezarlıklarında kabirleri bulunan ilçede görev yapmış merhum gazeteciler ziyaret edildi. Merhum gazetecilerin ruhlarına Fatiha okuyan başta Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan olmak üzere protokol üyeleri ile yerel ve ulusal basın kuruluşlarında görev yapan gazeteciler, merhum meslektaşlarına dua ederek kabirlerine karanfil bıraktı. Eski TRT Nazilli Yurt Muhabirlerinden Hamza Fuat Vardar ve Gazeteci Mehmet Panayırcı başta olmak üzere çok sayıda gazetecinin memleketi için hizmet ettiklerini ifade eden Başkan Özcan, "Öncelikle, Korona virüs salgınının ağır baskısı altında görev yapan meslektaşlarımızın ve çalıştıkları medya kuruluşlarının, halkın haber alma özgürlüğü adına bugüne kadar gösterdikleri fedakarca çabalara içtenlikle teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımız, canlarını, sağlıklarını riske ederek sahada haber uğruna özveriyle görevlerini yerine getirmekteler. İlçemizin ve bölgemizin tanıtımında önemli bir rol üstlenen meslektaşlarımızın günlerini kutluyor, merhum gazetecilerin de mekanlarının cennet olmasını diliyorum. Tümünden Allah razı olsun" dedi.

ÖRKOOP Başkanı Ünal, Panayırcı' yı unutmadı

Öte yandan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle emekliliğinden sonra uzun bir süre ÖRKOOP Nazilli ve Çevresi Tarımsal Kalkınma Kooperatifinde basın danışmanlığı görevin yürüten merhum Gazeteci Mehmet Panayırcı'yı mezarı başında andı. Panayırcı'nın memleket sevdalısı olduğunu ve son nefesine kadar da Nazilli için hizmet ettiğini, onu asla unutmayacaklarını ifade etti. - AYDIN

Nazillili merhum gazeteciler mezarları başında anıldı
Nazillili merhum gazeteciler mezarları başında anıldı
Nazillili merhum gazeteciler mezarları başında anıldı

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, Koronavirüs, Nazilli, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Nazillili merhum gazeteciler mezarları başında anıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Erdoğan'dan Canan Kaftancıoğlu'na sert sözler: Zaten kendisi bir DHKP-C militanıdır Kongre baskını oldu koronavirüs unutuldu! ABD'de korkunç rekor; bir gün içinde 4 binden fazla insan öldü Mesut Özil'in amcasından transfer itirafı: Bir gün Fenerbahçe'de oynayacağını söylemişti Müge Anlı'dan dikkat çeken Aleyna Çakır sözleri: Bu konuyu gündeme getirmek istemiyorum Akaryakıt istasyonunda korku dolu anlar! Pompacı bir anda alevler içinde kaldı Küçük kızını istismar eden şahsın tutuklandığını gören anne veryansın etti: Yüzüne tükürmek istiyorum Ünlü şarkıcı Yeliz Yeşilmen'e hırsızlık şoku! Çocuklarının bakıcısı evi soyup soğana çevirdi Bursaspor'un gözü Ozan Tufan transferinde! Dayanışma payı alacaklar
Şirketin değeri 800 milyon doları aşacak! Getir İngiltere'de de faaliyete başlıyor Şirketin değeri 800 milyon doları aşacak! Getir İngiltere'de de faaliyete başlıyor         
14:10
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'deki kanlı Kongre baskınıyla ilgili ilk açıklama: Demokrasi için bir yüz karası Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'deki kanlı Kongre baskınıyla ilgili ilk açıklama: Demokrasi için bir yüz karası         
13:53
Otomotiv devi KIA, logo ve sloganını değiştirdi Otomotiv devi KIA, logo ve sloganını değiştirdi         
12:56
Bu başkan çok farklı! Yeri geliyor koli sırtlıyor, yeri geliyor tarlada tohum serpiyor Bu başkan çok farklı! Yeri geliyor koli sırtlıyor, yeri geliyor tarlada tohum serpiyor         
12:12
Adanaspor, Ankaraspor'un Adanaspor, Ankaraspor'un "koronavirüslü futbolcu oynattı" iddialarını yalanladı         
11:55
Eşini çırılçıplak olana kadar soydu, ellerini kelepçeledi! Gece boyu şiddet gören kadın, kocasını tüfekle vurarak öldürdü Eşini çırılçıplak olana kadar soydu, ellerini kelepçeledi! Gece boyu şiddet gören kadın, kocasını tüfekle vurarak öldürdü         
11:27
Antalya'da 87 yıl sonra kahve üretimine geçiliyor Antalya'da 87 yıl sonra kahve üretimine geçiliyor         
11:25
Soylu'dan Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlere katılan Canan Kaftancıoğlu'na sert tepki: Senin orada ne işin var? Soylu'dan Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlere katılan Canan Kaftancıoğlu'na sert tepki: Senin orada ne işin var?         
11:02
İçişleri Bakanlığı'na son dört yılın en yüksek personel alımı yapılacak İçişleri Bakanlığı'na son dört yılın en yüksek personel alımı yapılacak         
10:23
Bir aile yok oldu! 14 yaşındaki çocuk anne ve babasını öldürüp intihar etti Bir aile yok oldu! 14 yaşındaki çocuk anne ve babasını öldürüp intihar etti         
10:11
Sıfır aldığı aynı marka iki otomobili de kendiliğinden yanınca evinin önüne astığı yazıyla tepki gösterdi Sıfır aldığı aynı marka iki otomobili de kendiliğinden yanınca evinin önüne astığı yazıyla tepki gösterdi         
10:03
Esra Erol'un çocuk gelişimi mezunu kadına Esra Erol'un çocuk gelişimi mezunu kadına "Bakıcı" demesi yanlış anlaşılınca tepki yağdı         
09:59
Yurt dışında yaşayan Şeyma Subaşı, lüks teknede tatil yapıyor Yurt dışında yaşayan Şeyma Subaşı, lüks teknede tatil yapıyor         
09:53
Erdoğan'ın sürpriz ziyaretinin perde arkasında Saadet'i Cumhur İttifakı'na çekmek var Erdoğan'ın sürpriz ziyaretinin perde arkasında Saadet'i Cumhur İttifakı'na çekmek var         
09:52
Kızının erkeklere satıldığını öğrenen anne, hesap sormaya gitti! Darbedilen kadın saçlarını yoldan topladı Kızının erkeklere satıldığını öğrenen anne, hesap sormaya gitti! Darbedilen kadın saçlarını yoldan topladı         
09:46
Baraj suları çekilince Narlık köyü ortaya çıktı Baraj suları çekilince Narlık köyü ortaya çıktı         
07:37
Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in kızı Ireland, yalnızca çizme giyip poz verdi Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in kızı Ireland, yalnızca çizme giyip poz verdi         
23:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2021 14:24:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Nazillili merhum gazeteciler mezarları başında anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei